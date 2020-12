Massentests in Graubünden: 4249 liessen sich testen, 38 waren positiv

(wap) Der erste Testtag sei weitgehend reibungslos verlaufen, meldeten die Bündner Behörden am Freitagabend. Getestet worden sei in 9 der 19 Südbündner Gemeinden. Bis Sonntag seien 1000 Personen an 23 Teststandorten im Einsatz. Eine Anmeldung für einen Test sei nach wie vor möglich. Graubünden führt als erster Schweizer Kanton Massentests durch. Diese sollen zusammen mit einem Shutdown für die Gastronomie dazu beitragen, die Wintersaison für die Tourismusindustrie zu retten.