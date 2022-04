Massaker von Butscha «Diplomatie muss kühlen Kopf bewahren»: Cassis verteidigt zurückhaltende Reaktion der Schweiz Im Gegensatz zu anderen Staaten hielt sich die Schweiz mit klaren Worten gegenüber Russland zurück. Bei einem Auftritt in Bern verteidigte Bundespräsident Ignazio Cassis die Wortwahl seines Aussendepartements. Schärfere Sanktionen seien denkbar, wenn sich die EU dafür entscheiden sollte.

Aussenminister Ignazio Cassis bei einem Auftritt in Bern (31. März 2022). Bild: Keystone

Die offizielle Reaktion des Aussendepartements EDA auf die mutmasslichen Kriegsverbrechen russischer Truppen im Kiewer Vorort Butscha hat bei den Parteien von links bis bürgerlich für viel Kritik gesorgt. An einem kurzfristig anberaumten Medienauftritt in Bern verteidigte Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) die zurückhaltende Stellungnahme. «Die Bilder, die wir gesehen haben, gehen unter die Haut und haben uns schockiert», sagte Cassis am Montagnachmittag. Es handle sich um Gräueltaten, die man sich im Europa des 21. Jahrhunderts nicht habe vorstellen können.

Doch die Diplomatie müsse mit kühlem Kopf reagieren. Die Schweiz habe umgehend beim Internationalen Gerichtshof, der UNO und der OSZE eine internationale, unabhängige Untersuchung verlangt, damit die Täterschaft zur Rechenschaft gezogen werden könne. Die Schweiz sei bereit, eine solche Untersuchung mit finanziellen und personellen Ressourcen zu unterstützen.

Schärfere Sanktionen nur im Verbund mit der EU

Darauf angesprochen, warum die Schweiz im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten die Massaker von Butscha nicht als mögliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet habe, sagte Cassis, in der Diplomatie müssten die Worte mit Bedacht gewählt werden: «Die Frage, was ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, ist keine politische, sondern eine juristische Frage, welche unabhängige Gerichte beurteilen müssen.» Das EDA wolle keine reine Empörungsreaktionen abgeben. Ein Staat habe rechtsstaatliche, internationale Verpflichtungen.

Die Schweiz wäre bereit, in Abstimmung mit der Europäischen Union die Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen, sagte Cassis. Einem Alleingang der Schweiz bei den Sanktionen gegenüber zeigte sich Cassis skeptisch, da dessen Wirkung nur sehr gering ausfallen würde.