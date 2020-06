Masken als Mangelware: Krisenmanager Alain Berset räumt Fehler ein

Nach vier Monaten Coronakrise zieht er in der «Schweiz am Wochenende» Bilanz. «Der Druck war sehr hoch», gesteht er. «Man weiss nie im Voraus, ob man als Bundesrat eine solche Ausnahmesituation durchstehen kann.» Die Antwort erhalte man erst, wenn man mit dem Druck und der Ungewissheit umgehen müsse. «Ich bin sehr froh darüber, dass mir dies bisher gelang.»

Am 25. Februar vermeldete die Schweiz ihren ersten Corona-Fall. Ein 70jähriger Tessiner hatte sich in Mailand angesteckt. An diesem Tag weilte Bundesrat Alain Berset in Rom an einem Treffen mit den Gesundheitsministern von Italiens Nachbarländern. Rom wurde zu seinem Erweckungserlebnis. Er realisierte: Italien hat die Lage nicht mehr im Griff. Er entschied auf dem Rückflug, in den Krisenmodus zu wechseln.

Die Armeeapotheke kaufte in der Zwischenzeit bis Mitte Juni rund 306 Millionen Hygiene-Masken. Davon wurden 22 Millionen zum Selbstkostenpreis an die Kantone und 18 Millionen an den Detailhandel abgegeben. An Lager habe der Bund und die Kantone noch über 200 Millionen Masken, sagt Lorenz Frischknecht, Sprecher des Verteidigungsdepartements (VBS).

Die übrigen bestellten Masken seien derzeit in Produktion und Auslieferung. Frischknecht: «Wir betreiben ein Lager in Shanghai und transportieren die Waren gestaffelt.»

Auf die Frage, ob der Bundesrat die Grenzen vor allem zu Italien früher hätte schliessen sollen, sagt Bundesrat Berset: «Wir haben uns mehrfach gewundert und das festgehalten, dass die WHO so lange keinerlei Restriktionen für den Personenverkehr empfahl.» Dieses Signal hätten alle Staaten empfingen. Daraufhin sei es aber überall im Schengen-Raum in wenigen Tagen recht koordiniert zu Grenzkontrollen gekommen.

Bersets Antwort: «Schwer zu sagen»

«Schwer zu sagen», antwortet Berset auf die Frage, ob er generell zu spät reagiert habe. Epidemiologe Christian Althaus etwa hatte schon im Februar gewarnt, die Pandemie könne in der Schweiz bis zu 30'000 Tote verursachen. Berset kontert mit einer Gegenfrage: «Hätte die Bevölkerung solch einschneidende Massnahmen schon viel früher mitgetragen?»

Seine Antwort: «Ich bezweifle es.» Hätte der Bundesrat allerdings noch länger zugewartet, «hätte das verheerende Folgen» gehabt, sagt auch er. Für Berset ist klar, «dass die Politik das gesellschaftliche Ganze im Auge behalten muss». Sie bewege sich damit «unweigerlich in einem Spannungsfeld zwischen Experten und Entscheidungsträgern».

Der Lockdown «als das normalste der Welt»

Experten und Weggefährten loben und kritisieren Bundesrat Berset in der «Schweiz am Wochenende». Kommunikationsberater Victor Schmid sagt, Berset habe die Schweizer Bevölkerung in den Lockdown geschickt, «als sei es das normalste der Welt». Das könne nur einer, «der an den Staat glaubt». Der Verwaltungsratspräsident der Agentur Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten gibt demnächst ein Buch heraus zur Kommunikation in der Zeit nach Corona: «Klartext. Schönreden geht gar nicht mehr».

Berset habe, mit Daniel Koch, dem ehemaligen Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten, zu Beginn kommunikativ «alles richtig» gemacht, sagt Schmid. «Klare Ansage, einfache, nachvollziehbare Botschaften, Kommunikation nicht abbrechen lassen – und die Bildsprache hervorragend eingesetzt.» Das sei Krisenkommunikation wie aus dem Lehrbuch.

Mit den Lockerungen sei die Kommunikation aber immer weniger nachvollziehbar geworden. «Kaviar und Zahnpasta im Laden erlaubt», sagt Schmid, «der Lippenstift in der abgesperrten Zone in Griffweite aber nicht.» Mit den Lockerungsschritten habe eine «Phase der Ungleichbehandlung und Inkonsequenz» eingesetzt, kritisiert auch Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer.

«Ich werde im ÖV eine Maske tragen»

Die Lockerungen der letzten Wochen seien sehr schnell gekommen und zu wenig begleitet gewesen, findet Tanja Stadler, ETH-Professorin für Biosysteme. Da es in den letzten Tagen einen leichten Anstieg der Fallzahlen gegeben habe, «müssen wir sehr vorsichtig sein, um ein Wiederaufflammen der Epidemie zu vermeiden», sagt sie. «Ich werde im vollen ÖV eine Maske tragen – eine extrem sinnvolle Empfehlung!»