Das bedeutet aber, dass die Dolmetscher-Kapazität im Vergleich zu heute etwa verdoppelt werden muss. «Schon jetzt besteht klar ein Mangel an qualifizierten Dolmetschern», sagt Stefan Gribi von Caritas Schweiz. Zum Beispiel bei Tigrinya, der meistgesprochenen Sprache Eritreas. Im Asylrekord-Jahr 2015 ist es vorgekommen, dass schweizweit bis zu 100 Gespräche gleichzeitig in Tigrinya übersetzt werden mussten. Leidtragende seien vor allem Frauen: «Für sie ist es schwierig, gegenüber Männern aus demselben Kulturkreis belastende Erfahrungen zu schildern», sagt Gribi. Gerade weil in der Vergangenheit missglückte Kommunikation bei den Anhörungen ein wiederkehrendes Thema war, muss in diesem Bereich mehr investiert werden, so die Meinung der Hilfswerke.

Doch beim SEM gibt man sich gelassen. Man rechne lediglich mit einem «geringen Mehrbedarf» heisst es auf Anfrage. Die Migrationsbehörde stellt sich zudem auf den Standpunkt, dass es nicht in ihrer Verantwortung liege, Dolmetscher für den Rechtsschutz zu rekrutieren. «Der Leistungserbringer sorgt selber für eine unabhängige Verdolmetschung», sagt SEM-Sprecher Martin Reichlin. In den Ausschreibungen für die Rechtsschutz-Mandate werden denn auch keine Qualitätskriterien vorgegeben.

Angst vor dem billigsten Angebot

Das stösst auf harsche Kritik: «Der Bund muss aktiv werden, sonst werden auf einmal Leute eingesetzt, die nicht über die nötige Qualifikation verfügen», sagt Michael Müller von der Interessengemeinschaft für interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln (Interpret). Er befürchtet, dass sich der Anbieter mit dem billigsten Angebot die Rechtsschutz-Mandate schnappen könnte – «mit katastrophalen Folgen für die Qualität des Asylverfahrens».

Auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit sind fehlende Vorgaben problematisch: Eine ungleiche Qualität in den Verfahren führt zu einer Ungleichbehandlung der Asylsuchenden. Für die Hilfswerke ist es zudem schwierig, heute eine Investition zu tätigen, ohne zu wissen, ob sie morgen auch entsprechende Aufträge erhalten.

In einem Positionspapier fordert Interpret deshalb, dass das Qualifikationsprofil der Dolmetscher Teil der Ausschreibung sein muss und dass der Bund genügend Mittel in die Aus- und Weiterbildung der Dolmetschenden investiert.

Caritas hat nun reagiert und bietet einen Kurs an, um Dolmetscher für das neue Verfahren fit zu machen. Mit 15 Personen ist der Kurs ausgebucht. Ziel ist es, Fachwissen zu vermitteln und das Handwerk des Dolmetschers zu professionalisieren. Ein Handwerk, das nur allzu oft unterschätzt wird.