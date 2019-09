Die Mall of Switzerland zählt seit diesem September zwei neue Mieter. In einer Autoausstellung präsentiert Kia zusammen mit der Emil Frey AG den neuen Kia Niro. Zudem erhält das Obergeschoss Zuzug: Mit «Camp David und Soccx» ist ein weiteres Modegeschäft eingezogen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Noch erfreulicher: «Im letzten halben Jahr sind die Besucherfrequenzen stetig angestiegen», wird Centermanager Peter Triner in der Mitteilung zitiert.