Lugano Zwei Jahre nach Messerangriff im Warenhaus: Täterin muss sich wegen versuchter Enthauptung verantworten Die Täterin der Messerattacke von 2020 im Warenhaus Manor in Lugano steht Ende Monat vor dem Bundesstrafgericht. Für die Bundesanwaltschaft handelte es sich um einen Terrorakt.

Am 24. November 2020 kam es im Manor in Lugano zu einer Messerstecherei mit terroristischem Hintergrund. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

Die Tat ereignete sich am 24. November 2020 kurz vor 14 Uhr. Eine damals 28-jährige Tessinerin griff in der Haushaltswarenabteilung des Warenhauses Manor von Lugano vollkommen unvermittelt zwei andere Frauen mit einem Brotmesser an. Die erste der angegriffenen Frauen wurde durch die 21 Zentimeter lange Klinge mit einem Schnitt an der Kehle schwer verletzt und fiel zu Boden. Die andere Frau konnte sich verteidigen und dank der Hilfe weiterer Kunden die Angreiferin überwältigen und entwaffnen. Sie kam mit einer geringen Verletzung davon. Doch der Schock war gross, nicht nur im Tessin. Der Fall sorgte europaweit für Schlagzeilen.

Noch am gleichen Tag übernahm die Bundesanwaltschaft (BA) die Ermittlungen. Sie ging von einem terroristischen Anschlag aus. Bei dem Angriff hatte die Täterin gemäss diversen Zeugen «Allahu akbar» («Gott ist am grössten») und «Vendicherò il profeta Muhammad» («Ich werde den Propheten Mohammed rächen») geschrien. Zudem soll sie «sono qui per l’Isis» («Ich bin hier für den Isis») gerufen haben. Sie soll einige Jahre zuvor zum Islam konvertiert sein.

Beschuldigte befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug

Handelte die damals 28-Jährige wirklich aus einem terroristischen Motiv? Oder war es die Tat einer psychisch labilen Person, um Aufmerksamkeit zu erheischen? Diese Frage sollte sich während der Hauptverhandlung klären, welche ab Ende August vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts stattfindet. Die Bundesanwaltschaft wirft der Beschuldigten, die sich im vorzeitigen Strafvollzug befindet, jedenfalls vor, die beiden Kundinnen attackiert zu haben, um diese «mit Vorbedacht und nach Plan mit einem Messer zu enthaupten». Sie habe besonders skrupellos gehandelt, den Islamischen Staat (IS) lobgepriesen und dessen Aktivitäten «auf andere Weise» gefördert. Sie habe unter anderem mit der Tat die angeblichen Diskriminierungen der Muslime durch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron rächen wollen.

Die BA hat Anklage wegen mehrfachen versuchten Mordes und wegen Verstosses gegen das Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen al-Kaida und Islamischer Staat erhoben. Die Verteidigung dürfte ein terroristisches Motiv und einen vorbedachten Plan bestreiten, genauso wie die Absicht einer Enthauptung.

Täterin litt unter psychischen Problemen

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hatte bereits 2017 gegen die in Lugano-Vezia lebende Frau ermittelt und herausgefunden, dass sie sich über die sozialen Netzwerke in einen jihadistischen Kämpfer aus Syrien verliebt hatte. «Die Person versuchte damals, nach Syrien zu reisen und den Mann zu treffen. Sie wurde aber an der türkisch-syrischen Grenze von den türkischen Behörden angehalten und in die Schweiz zurückgeschickt», liess das Fedpol kurz nach der Tat von Lugano via Twitter verlauten. Die Frau habe unter psychischen Problemen gelitten und sei nach ihrer Rückkehr in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Eine Strafuntersuchung wurde nicht eingeleitet. Sie verschwand wieder vom Radar des Fedpol.

Offenbar aber blieb sie in Kontakt mit Kämpfern in Syrien. Laut Anklageschrift hat sie vor der Tat, im Oktober und November 2020, über Facebook 2507 Mitteilungen mit zumeist pro-islamischem Inhalt an einen anderen Facebook-Nutzer in italienischer und arabischer Sprache versendet. In diesen Nachrichten war unter anderem von der Durchführung von Anschlägen die Rede, darunter auch Sprengstoffanschläge auf Synagogen und christliche Kirchen in der Schweiz. «Ich will Gott dienen, bis ich sterbe», heisst es unter anderem. Unmittelbar vor dem Anschlag von Lugano hat sie dann all ihre Korrespondenz auf dem Smartphone und dem Computer mit einem speziellen Programm gelöscht, um die Spuren zu verwischen.

Opfer fordert Schadenersatz

Die Hauptverhandlung gegen die mittlerweile fast 30-jährige Tessinerin findet vom 29. August bis zum 1. September statt. Zudem sind zwei Reservetage eingeplant. Das Urteil dürfte am 19. September fallen. Die beim Angriff schwer verletzte Kundin hat sich als Privatklägerin konstituiert und fordert einen hohen Schadenersatz. Die Bundesanwaltschaft wird – wie üblich – ihren Strafantrag im Rahmen des Plädoyers stellen. Der Beschuldigten wird neben den erwähnten Delikten vorgeworfen, sich zwischen 2017 und 2020 in Lugano illegal, das heisst ohne behördliche Anmeldung, prostituiert zu haben.

Die Tat von Lugano weist eine gewisse Analogie mit dem Delikt vom 12. September 2020 in Morges VD auf, als ein Mann an einem Kebabstand erstochen wurde. Gegen den mutmasslichen Täter, einen 28-jährigen schweizerisch-türkischen Doppelbürger, hat die BA im Juni dieses Jahres Anklage erhoben, unter anderem wegen Mordes, versuchter vorsätzlicher Tötung sowie Verstosses gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen al-Kaida und Islamischer Staat. Auch in diesem Fall wird es zum Prozess vor Bundesstrafgericht kommen.