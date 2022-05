Politik «Bereitschaft zum Dialog wird geteilt»: So schätzt Chefunterhändlerin Livia Leu die Beziehungen zur EU ein Zweimal hat Livia Leu zuletzt in Brüssel den neuen europapolitischen Kurs des Bundesrates präsentiert. Wie sie das Verhältnis zur EU beurteilt, erklärte sie bei einem Auftritt in Genf.

Livia Leu, Staatssekretärin für auswärtige Angelegenheiten. Bild: Marcel Bieri / Keystone

Wie steht es nach dem Abbruch der Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union? Wenn das eine Person wissen muss, dann ist es Livia Leu.

Sie vertritt als Chefunterhändlerin gegenüber der EU die Interessen der Schweiz und reiste in den vergangenen Wochen zweimal für Sondierungsgespräche nach Brüssel. Am Montagabend nun teilte die Staatssekretärin für auswärtige Angelegenheiten an einer Veranstaltung der Universität Genf ihre Einschätzungen.

Leu erklärte, dass in letzter Zeit die diplomatischen Kontakte intensiviert worden seien. Das betreffe nicht nur den Austausch mit der EU-Kommission, sondern auch jenen mit den Mitgliedsländern.

Bundesrat verfolgt sektoriellen Ansatz

Ebenfalls liess Leu durchblicken, dass sich der Krieg in der Ukraine positiv auf die Diskussionen mit der EU auswirken könnte, zumal sich die Schweiz den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat. «Der Krieg in der Ukraine hat den Wert der Solidarität in Europa verdeutlicht.» Die Gemeinsamkeiten zwischen der EU und der Schweiz seien stark genug, um sich gegenseitig eine Autonomie zuzugestehen, so Leu.

Gelingen soll dies ihrer Ansicht nach mit den im Februar vom Bundesrat präsentierten Plänen. Diese sehen ein Paket vor, das sowohl die Erneuerung der bestehenden bilateralen Verträge als auch neue Abkommen beinhaltet. Strittige institutionelle Fragen wie die Streitschlichtung sollen dabei im Gegensatz zum beerdigten Rahmenabkommen sektoriell in den einzelnen Abkommen gelöst werden.

Wie diese Vorschläge in Brüssel aufgenommen wurden, wollte Leu nicht weiter kommentieren. Nur so viel: «Die Bereitschaft zum Dialog wird von unseren Gesprächspartnern geteilt.»