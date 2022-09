Wechselspiel Bund und Kantone funktioniert nicht mehr

Berset erklärt, dass der Bund die Prämienverbilligung mit 7,5% der Bruttokosten finanzieren müsse. Die Kantone seien dem in der Vergangenheit ungefähr gefolgt. Doch das sei nicht mehr so, weshalb eine Finanzierungsdiskrepanz entstanden sei. Der Bund sucht deshalb nach Massnahmen dieses System wieder zu stabilisieren. Das sei nicht einfach, weil in 26 Kantonen 26 unterschiedliche Situationen vorherrschen.