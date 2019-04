Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und seine Gattin Erbprinzessin Sophie wurden vom Gesamtbundesrat auf dem Münsterplatz in Bern mit militärischen Ehren empfangen. Im Zentrum der offiziellen Gespräche standen die Würdigung der 100-jährigen bilateralen Beziehungen und europäische Themen, wie der Bundesrat mitteilte.

Am offiziellen Arbeitsgespräch nahmen auf schweizerischer Seite nebst Bundespräsident Ueli Maurer auch Bundesrat Ignazio Cassis und Bundesrätin Karin Keller-Sutter teil. Zur Delegation aus Liechtenstein gehörten Regierungschef Adrian Hasler, Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch sowie Regierungsrätin Aurelia Frick.

Innige Beziehungen

Bundespräsident Ueli Maurer erklärte, dass sich die beiden Länder kaum näher stehen könnten. Seine Durchlaucht der Erbprinz wies darauf hin, dass Liechtenstein vor hundert Jahren eine Gesandtschaft in Bern eröffnete und die Schweiz seither liechtensteinische Interessen im Ausland vertritt.

Ebenfalls vor hundert Jahren starteten die Verhandlungen zum wichtigsten bisherigen bilateralen Vertrag der beiden Länder, dem Zollvertrag. Heute gibt es über 100 Verträge zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Das Fürstentum Liechtenstein feiert 2019 sein 300-jähriges Bestehen.

Internationale Regelungen zentral

Auf der Traktandenliste standen weiter Herausforderungen, von denen beide Länder gleichermassen betroffen sind, namentlich der digitale Wandel, die Migration sowie Finanz- und Steuerfragen. Die Mitglieder des Bundesrates und die liechtensteinische Delegation unterstrichen die Bedeutung internationaler Regelungen im Finanzbereich und bei der Migration.

Zum Ausklang des ersten Tages des Staatsbesuchs fand am Abend ein Gala-Dinner in Bern statt. Den zweiten Tag, den Donnerstag, verbringen der Bundespräsident und das Erbprinzenpaar in der Westschweiz.

Sie besuchen die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL) und ein Forschungszentrum, das unter anderem vegane Lebensmittel entwickelt. Der Staatsbesuch endet am Nachmittag nach einer Schifffahrt auf dem Genfersee in Vevey VD.