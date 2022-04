Liebe Aargauer Starkoch Daniel Humm veröffentlicht erstes Bild mit US-Schauspielerin Demi Moore Letzte Woche kursierten Medienberichte, die besagten, dass der Aargauer Starkoch Daniel Humm und die US-amerikanische Schauspielerin ein Paar sein sollen. Nun hat Humm ein Bild mit ihr auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht.

Viele dachten, es sei ein Aprilscherz, als darüber berichtet wurde, dass der Aargauer Starkoch Daniel Humm und die US-amerikanische Schauspielerin Demi Moore ein Paar sein sollen.

Nun hat der 46-Jährige, der in den USA einer der bekanntesten Köche ist, ein Bild mit der Schauspielerin gepostet. Mit ihr besuchte er eine Ausstellung der New Yorker Künstlerin Roni Horn.

Humm wurde 1976 in Strengelbach geboren und arbeitet seit 2003 in den USA. Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat er das Eleven Madison Park zu einem der besten Restaurants des Landes gemacht. Seit 2021 kocht er dort vegan.

Demi Moore war unter anderem bereits mit den Schauspielern Bruce Willis, der erst diese Woche seinen Rückzug aus dem Showbusiness bekannt gab, und Ashton Kutcher verheiratet. (fan)