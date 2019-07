«Ausser einer Kündigung können Universitäten Fehlverhalten kaum sanktionieren», sagt Loprieno. Dabei würden mildere Massnahmen helfen, eine Eskalation zu vermeiden, ist er überzeugt. So wie in den USA. Dort kann die Hochschulleitung bei schlechter Personalführung früh eingreifen und beispielsweise die nächste Gehaltsstufe des Professors aussetzen – oder gleich das Gehalt für einige Monate kürzen. Selbst Top-Universitäten bedienen sich dieses Mittels. «Das wäre für die Schweiz eine sinnvolle Option», sagt Loprieno.

An der Universität Zürich, der grössten des Landes, ist zumindest eine Hürde eingebaut. In die nächst höhere Gehaltsstufe kommen Professoren nur, wenn sie eine positive Mitarbeiterbewertung erhalten. Eine Gehaltskürzung ist laut Rektor Michael Hengartner hingegen nicht möglich, dafür müsste der Kanton erst das Reglement ändern. «Wenn die Sanktionen nützen und schwierige Fälle nicht eskalieren, wäre es einen Versuch wert», sagt er. Allerdings bezweifelt Hengartner die Wirkung. Professoren ginge es in der Regel kaum ums Gehalt, sondern in erster Linie um ihre Forschung.

Keine Ausnahme: Weitere Fälle dürften folgen

Akademien-Präsident Loprieno geht davon aus, dass im Zuge der ETH-Affäre weitere Mobbing-Fälle an Schweizer Universitäten publik werden. Zwar sei die Zahl der Professoren, die ihre Doktoranden schlecht behandeln, sehr tief, aber jeder Machtmissbrauch sei einer zu viel.

Die Vorkommnisse an der ETH Zürich, samt Entlassung der umstrittenen Astronomie-Professorin Marcella Carollo, haben eine Debatte über den Umgang an den Hochschulen entfacht. Die Professorin soll jahrelang Doktoranden systematisch schikaniert haben. Diese spricht ihrerseits von einem privaten Rachefeldzug gegen sie.

Anfang Woche stützte der ETH-Rat allerdings den Entlassungs-Entscheid. Nun ist es nach den zahlreichen Anschuldigungen, Untersuchungen und Berichten vorerst still um die Affäre. Carollo lässt über ihren Anwalt ausrichten, dass sie vorerst nichts sagt. Ihre Kollegin, Physik-Professorin Ursula Keller, die im Zuge der Entlassung der ETH Korruption und Sexismus vorwarf, reagiert auf Anfragen nicht. Die ETH selbst wartet ab. Vermutlich wird Carollos Rechtsanwalt den Entscheid anfechten. Egal wie es ausgeht, die Macht der Professoren bröckelt.