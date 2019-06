Tief beeindruckt kommentiert die Stimme aus dem Off. «Beide Systeme sind aufeinander abgestimmt. Ob in die Hauptstadt Bern, nach Basel oder nach Genf: Sie braucht keinen Fahrplan.»

Besonders angetan hat es den Deutschen der Schweizer Taktfahrplan. Vorhang auf für die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher: Die Präsidentin der Verkehrskommission kommt mit dem Bus am Bahnhof Frauenfeld an und steigt direkt in den Zug nach Zürich ein.

Bei uns in der Schweiz ist jede grosse Ortschaft ein Knotenbahnhof. Das bedeutet: Die Busse und Regionalbahnen kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt an, und dann haben alle Leute die Möglichkeit, in unterschiedliche Richtungen weiterzufahren.

Am Bahnhof Zürich erklärt Graf-Litscher dem Südwestrundfunk die Idee des Taktfahrplans: Einfahrt kurz vor der halben und ganzen Stunde; Abfahrt kurz nach der halben und ganzen Stunde. Nach St. Gallen: 16.02 Uhr; nach Basel: 16.03 Uhr; nach Basel: 16.08 Uhr. «Innerhalb weniger Minuten können Sie in alle Himmelsrichtungen losfahren», sagt Graf-Litscher.

Womit das zusammenhängt, beleuchtet der Film ebenfalls: an dem vielen Geld, das in der Schweiz in den Bahnverkehr fliesst. Demnach steckt der deutsche Staat 77 Euro pro Kopf in den Schienenverkehr, in der Schweiz sind es 365 Euro.

Leuenberger weiterhin enttäuscht über Deutschland

Der Streiterei um den Stuttgarter Hauptbahnhof stellt die Doku die hiesigen Verhältnisse gegenüber. Ein solcher Konflikt sei undenkbar in der Schweiz, sagt der Sprecher. «In unserem Nachbarland will jede Partei die Bahn voranbringen.»

Bei landschaftlichen Bildern aus dem Urnerland – Schweiz Tourismus hätte sie nicht besser auswählen können – kommt die Sendung auf den Bau des Gotthard-Basistunnels zu sprechen. Der Tenor: Während die Schweiz den Güterverkehr auf der Schiene entschlossen fördere, herrsche in Deutschland Stillstand.