Der Lenker war von Winikon auf der Dorfstrasse in Richtung Triengen unterwegs, als er um 17.45 Uhr in einer Linkskurve ein vor ihm fahrendes Auto überholte, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von rund 12'000 Franken.