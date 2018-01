Die Lawinensituation in den Alpen bleibt weiterhin angespannt. Im Wallis mussten einige Bewohner von Conthey oberhalb von Sitten evakuiert worden. Andernorts musste der Bahnverkehr unterbrochen werden. Die Bahnstrecke von Visp VS nach Zermatt ist am Samstag bis Betriebsschluss wegen Steinschlages unterbrochen.