Lausanne Alt Bundeskanzler François Couchepin (88) verstorben Der Walliser FDP-Politiker François Couchepin ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Er war von 1991 bis 1999 Bundeskanzler.

Das offizielle Bundesratsfoto von 1995 v.l.n.r.oben: Francois Couchepin, Adolf Ogi, Arnold Koller, Flavio Cotti, Ruth Dreifuss v.l.n.r.unten: Jean-Pascal Delamuraz, Kaspar Villiger, Otto Stich. Str / EDMZ/BUNDESKANZLEI

Der in Martigny geborene François Couchepin wurde 1965 in den Walliser Grossen Rat gewählt. Dort war er zuerst Sekretär, später Präsident der freisinnigen Fraktion. 1980 trat Couchepin als Chef der französischen Sektion der zentralen Sprachdienste in die Bundeskanzlei ein.

Ein Jahr später wurde er vom Bundesrat zum Vizekanzler gewählt. Von 1991 bis 1999 Bundeskanzler war er Bundeskanzler. Während seiner Amtszeit wurden mit zwei Revisionen des Bundesgesetzes über die politischen Rechte von 1994 und 1996 zunächst das Nationalratswahlrecht und anschliessend das Initiativ- und das Abstimmungsrecht reformiert.

Couchepin lebte nach der Pensionierung in Lausanne. Er soll am Lebensende sehr krank gewesen sein. Nun ist er im Alter von 88 Jahren verstorben. Der Sohn eines Bundesrichters war weitläufig mit alt Bundesrat Pascal Couchepin verwandt. (phh)