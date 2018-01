Am Dienstagnachmittag war ein 28-jähriger Mann an der Schalkhusenstrasse in Kirchberg mit Schweissarbeiten an einem Lastwagen beschäftigt. Dabei sei in der Fahrzeugkabine ein Bauteil in Brand geraten, teilte die St. Galler Polizei am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr musste ausrücken. Sie konnte verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergriff. Der Mann verletzte sich leicht und musste ins Spital gebracht werden. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 75'000 Franken, am Gebäude einer von rund 40'000 Franken.