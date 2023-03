Landwirtschaft Wie der Bauernverband die grüne Agrarreform zum «Mini-Paket» schrumpfen liess – und was das für die Umwelt bedeutet Der Bundesrat wollte die Landwirtschaft mit der sogenannten Agrarpolitik 22+ ökologischer machen. Was ist davon nach der Parlamentsdebatte übrig geblieben?

Ein Landwirt bewässert sein Feld. Wegen des Klimawandels nehmen laut Experten Trockenperioden zu. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Aufruhr war gross, als Landwirtschaftsminister Guy Parmelin vor drei Jahren die neue Agrarreform präsentierte. Ausgerechnet der SVP-Bundesrat und ehemalige Winzer legte eine Vorlage vor, welche die Landwirtschaft ökologischer machen wollte. Es gebe drei wichtige Ziele, sagte er. Eines davon: Die Umweltbelastung soll reduziert werden.

Doch die Reform passte dem Schweizer Bauernverband gar nicht – unter anderem, weil der Selbstversorgungsgrad sinken würde. Präsident Markus Ritter (Mitte/SG) sprach von einer «Fehlkonstruktion». Und wie so oft schaffte es der Bauernverband, eine Mehrheit unter der Bundeshauskuppel zu finden: Das Parlament legte die Reform auf Eis und beauftragte den Bundesrat, zuerst einen Bericht zur künftigen Ausrichtung der Agrarpolitik vorzulegen. Das hatte den netten Nebeneffekt, dass die Abstimmung über die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative abgewartet werden konnte, welche die Agrarpolitik bei einer Annahme umgepflügt hätte.

Diese Woche beugte sich nach dem Ständerat nun der Nationalrat über die Agrarpolitik 22+, der allerdings schon einige Zähne gezogen worden waren. Von einer «fast schon inhaltsleeren Reform» sprach der grüne Nationalrat Kilian Baumann. SP-Nationalrätin Martina Munz befand, dem Bauernverband sei es gelungen, «sämtliche Forderungen in den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit vom Tisch zu fegen».

«Radikaler Umbau Richtung Ökologie»

Die Kritik, es werde zu wenig getan, um die Landwirtschaft ökologischer zu trimmen, weist Bauernpräsident Ritter vehement zurück: «Das ist völlig falsch. Wer das sagt, der vergisst, dass wir verschiedene für die Umwelt wichtige Elemente aus der Reform vorgezogen haben. Diese werden bereits umgesetzt.»

Markus Ritter, Mitte-Nationalrat, Präsident des Bauernverbands und Biobauer. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Denn das Parlament hat 2021 ein Paket an Massnahmen aus der Reform herausgelöst, um im Abstimmungskampf gegen die Trinkwasser- und Pestizidinitiative etwas in der Hand zu haben. So müssen unter anderem neu mindestens 3,5 Prozent der Ackerfläche als Biodiversitätsförderflächen bewirtschaftet werden. Mit verschiedenen Massnahmen soll das Risiko durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gesenkt werden. Zudem sollen die Stickstoffverluste bis 2030 um 15 Prozent reduziert werden, die Phosphorverluste um 20 Prozent. In den Augen von SVP-Nationalrat und Landwirt Marcel Dettling ist das ein «radikaler Umbau Richtung Ökologie».

Ganz anders sehen das die linksgrüne Seite sowie die Natur- und Umweltschutzverbände. Marcel Liner, Landwirtschaftsexperte bei Pro Natura, sagt: «Einige der Massnahmen im ökologischen Bereich wurden zwar vorgezogen. Ein zentraler Teil aber wurde gestrichen.» Der Bundesrat hatte nach der Sistierung und dem Herauslösen eines Massnahmenpakets eine Verschlankung der Reform beantragt – mit dem Fokus auf Massnahmen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, wie beispielsweise die soziale Absicherung der Ehe- und Lebenspartnerinnen. Das Parlament folgte diesem Weg.

Aus der Vorlage fielen beispielsweise Verschärfungen beim ökologischen Leistungsnachweis oder die Mitfinanzierung der Biodiversitätsberatung für Landwirtschaftsbetriebe durch den Bund. Auch auf eine Anpassung des Gewässerschutzgesetzes wurde verzichtet, welche die Anzahl Tiere pro Hektare reduziert hätte. «Das wären wirksame Massnahmen gewesen, um die Biodiversitäts- und Klimakrise anzugehen», sagt Liner. «Es ist sehr bedauerlich, dass diese nicht umgesetzt werden.»

Grüne, SP und GLP versuchten im Nationalrat, diverse ökologische Anliegen sowie Klimaziele ins Gesetz zu bringen, scheiterten aber an der Mehrheit aus Mitte, FDP und SVP. Nur in einem Punkt setzten sie sich durch: Der Nationalrat lehnte es ab, das Beschwerderecht der Umweltverbände bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einzuschränken.

Langes Warten auf die nächste Reform

Das aktuelle «Mini-Paket» ist damit fast unter Dach und Fach. Für die Zukunft ist eine grössere Reform angedacht, die den Fokus auf das gesamte Ernährungssystem legt. Das Parlament gab dem Bundesrat den Auftrag, bis Ende 2027 eine Botschaft vorzulegen. In Kraft treten soll das Gesetz ab 2030.

Kilian Baumann, Grüner Nationalrat und Biobauer Beild: Alessandro Della Valle/Keystone

Nach Ansicht von Links-Grün ist das zu spät. «Das dauert viel zu lange», sagt der grüne Nationalrat und Biobauer Kilian Baumann. «Wir sollten jetzt vorwärtsmachen mit der Transformation hin zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem – und nicht zehn Jahre warten.» Bauernpräsident Ritter hält dagegen, ein schnelleres Vorgehen sei nicht realistisch, «wenn man die Reform seriös angehen will». Zunächst müsse man die Auswirkungen der aktuellen Entscheide beobachten, zudem brauche es Zeit, die nächste Reform aufzugleisen.

Apropos Zeit: Die aktuelle Vorlage hätte eigentlich 2022 in Kraft treten sollen. Nun wird es voraussichtlich 2025.