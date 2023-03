Der Wunsch nach mehr Selbstversorgung zeigt sich auch in einem anderen Bereich: der Energie. Die Bevölkerung wünsche sich eine massive Steigerung der Energieselbstversorgung von aktuell rund 30 auf 68 Prozent, heisst es in der Studie.

Um den Selbstversorgungsgrad in den nächsten zehn Jahren zu erhöhen, befürworten 85 Prozent Solaranlagen an Gebäuden, 71 Prozent Wasserkraftwerke. Nur eine Minderheit (28 Prozent) spricht sich für neue AKW aus, um den Selbstversorgungsgrad in den kommenden zehn Jahren zu steigern. Das könnte allerdings auch mit der langen Projektierungszeit neuer AKW zusammenhängen, wie es in der Studie heisst.