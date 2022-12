Land-Dominanz Die Machtpartei hat sich verkalkuliert: Dass die Städte raus sind, liegt nicht an der «Bauernnation», sondern allein an der SP Sensationssiegerin Elisabeth Baume-Schneider kann eine gute Bundesrätin werden, doch für die SP könnte die fehlgeschlagene Wahl-Strategie in einen Albtraum münden. Der Wochenkommentar. Patrik Müller Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die unterlegene SP Bundesratskandidatin Eva Herzog wird von Ratskolleginnen getröstet. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Wenige Sozialdemokraten sprachen nach der Bundesratswahl so ehrlich aus, was sie dachten, wie der ehemalige Basler SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner. «Man hat etwas gegen Städte», polterte er, «man benimmt sich immer noch wie eine Bauernnation, die wir schon lange nicht mehr sind.»

Rechsteiner war bitter enttäuscht über die Nicht-Wahl der Basler Genossin Eva Herzog und darüber, dass seine Stadt und überhaupt die Städte «diskriminiert» würden. Als Ehemaliger konnte er sich diese Freimütigkeit leisten. Amtierende SP-Würdenträger bissen sich auf die Lippe – schliesslich stand Elisabeth Baume-Schneider gleichberechtigt auf dem SP-Ticket, und sie wollten keinen Schatten auf sie fallen lassen, verständlicherweise.

Manchem SP-Fraktionsmitglied dämmerte es aber sofort, dass die Desavouierung der durchsetzungsstarken Kompetenzpolitikerin Herzog sich noch als Fluch erweisen könnte.

Es wäre nicht der Fluch einer bösen Tat wie bei Schiller, sondern der Fluch einer fehlgeschlagenen Strategie. Doch der Fluch könnte, wie bei Schiller, für die SP noch mancherlei Böses hervorbringen. Ihr Nimbus als «Stadtpartei» – so lautete lange der Claim der Zürcher Sozialdemokratie – ist dahin, die Departementsverteilung führt zu einem Machtverlust, und die Vorzeichen für die Parlamentswahlen 2023 stehen schlecht.

Die Strategie zielte darauf ab, eine Städterin in die Regierung zu bringen, idealerweise sollte sie noch kleine Kinder haben. Männer wurden von der Parteispitze schon zwei Stunden nach Simonetta Sommarugas Rücktrittsankündigung ausgeschlossen, was unnötig war; eine Männerwahl wäre auch ohne diesen Bannstrahl undenkbar gewesen.

Der Kontrollverlust begann, als die Partei das Feld ohne Not für die Westschweiz öffnete und die aufstrebende Nationalrätin Rebecca Ruiz (40) aus der Stadt Lausanne ihren Verzicht bekanntgab. Ein Zweierticket musste her, damit der Parteispitze die Sache in der Bundesversammlung nicht entgleiten konnte. Eva Herzog (60) wie auch die Berner Regierungsrätin und Ex-Nationalrätin Evi Allemann (44) wollten mit Baume-Schneider (58) aufs Ticket. Mit der Aussenseiterin ins Rennen zu steigen, schien in der Bundesversammlung die eigene Wahl zu garantieren.

Die Fraktion erteilte der Exekutivpolitikerin und jungen Mutter Allemann eine Absage, was irritierte. Und ging davon aus, Eva Herzog im Parlament durchzubringen; die FDP sprach von einer «Scheinauswahl», weil sie Baume-Schneider als Alibikandidatin betrachtete.

Nun ist weder eine Städterin noch eine junge Mutter im Bundesrat, und die Lateiner verfügen über eine nicht erklärbare Dominanz. Nicht die «Bauernnation» hat dieses Ergebnis hervorgebracht, sondern die Partei der Profis mit den Polittalenten Mattea Meyer und Cédric Wermuth und dem erfahrenen Strategen Roger Nordmann an der Spitze. Die SP, die Machtpartei schlechthin, die sich aus einer Position der Minderheit heraus durch schlaues Taktieren stets einen Einfluss zu sichern wusste, der weit über ihren Wähleranteil hinaus ging.

Damit ist nichts gegen die Person Baume-Schneider gesagt: Sie ist kompetent, erfahren und sympathisch. Aber die SP-Strategen – und jede Partei schaut zuerst für sich – wollten es eigentlich anders. Die Partei zahlt womöglich einen hohen Preis dafür, dass sie sich verkalkuliert hat.

Einer, der dies spüren wird, ist Bundesrat Alain Berset. Dass beide SP-Sitze in der Regierung durch Romands besetzt sind, ist in der Deutschschweiz ein Handicap. Berset wurde mit einem schwachen Ergebnis zum Bundespräsidenten gewählt, und seine Regierungskollegen haben ihm den erwünschten Departementswechsel verweigert. Berset droht zu einer «lame duck» zu werden. Seine Dossiers stecken fest, nach dem Präsidialjahr wird die Frage immer lauter gestellt werden: Treten Sie jetzt zurück?

Im Wahlkampf 2023 wiederum wird es die SP schwer haben, in den Städten und bei jungen Menschen zu punkten. Die Grünen, Grünliberalen und wohl auch die FDP wirken in diesen Milieus frischer. Genau aus diesem eigensinnigen Grund hat auch mancher Freisinnige der linkeren Kandidatin, Baume-Schneider, die Stimme gegeben.

All das sind Probleme für die SP – nicht aber für die Schweiz. Elisabeth Baume-Schneider kann eine sehr gute Bundesrätin werden. Und darauf kommt es letztlich an.