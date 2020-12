«Lage ist ernst»: Glarus schliesst Skigebiete vorerst

(rwa) Die epidemiologische Lage im Kanton Glarus sei ernst, schreiben die kantonalen Behörden in einer Mitteilung vom Montag. Die Ansteckungszahlen seien in den letzten Wochen stark gestiegen und müssten gesenkt werden. Ein weiterer Anstieg würde die Gesundheitsversorgung in eine bedrohliche Lage versetzen, argumentiert der Kanton.

Der vorübergehende Verzicht auf Skifahren, Snowboarden und Schlitteln soll aus Sicht der Behörden beitragen, die Unfallzahlen zu senken und so die Spitalinfrastruktur zu entlasten. Die Schliessung umfasst alle Skilifte und Sessellifte, Skipisten und Schlittelwege in den Skigebieten. Nicht von der Bewilligungspflicht erfasst sind Kleinskilifte mit niedriger Seilführung. Weiter betrieben werden dürfen auch die Bergbahnen.

Der Kanton beurteilt die Lage erneut am 28. Dezember. Dann wäre eine allfällige Öffnung ab dem 30. Dezember geplant. Die Behörden rufen die Wintersportler dazu auf, sich an die Vorgaben zu halten. «Nur so kann die Skisaison bald wieder aufgenommen werden», heisst es in der Mitteilung.