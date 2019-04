In seiner Medienmitteilung spricht Lauber allerdings davon, dass, dass «zunehmend komplexere und umfangreichere Strafuntersuchungen und Rechtshilfeverfahren in einem global vernetzten Umfeld »zu verzeichnen seien. Als besonders aufwendig nennt er unter anderem «die Untersuchungen im Zusammenhang mit Fussball». Also die Verfahren um Fifa und Uefa.

Generalsekretariat immer grösser

Ein Bereich hat dabei besonders zulegt: Unter Beyeler beschäftigte die Behörde 39 Personen im Bereich Administratives Personal. Schon 59 administrative Mitarbeitende meldet Lauber in seinem jüngsten Geschäftsbericht. Die stattliche Grösse von Laubers Generalsekretariat mit um die 60 Personen ist auch der Aufsichtskommission über die Bundesanwaltschaft AB-BA aufgefallen: Sie führte unlängst eine Inspektion zu „Aufgaben und Zuständigkeiten“ dieser Leute durch und wird demnächst Bericht erstatten.

Lauber baute letztes Jahr den Pendenzenberg auf seine eigene Weise ab. So waren Ende 2018 «nur» noch 407 Strafuntersuchungen hängig. Im Vorjahr waren es noch 478 Strafuntersuchungen. Aber diese Untersuchungen wurden wie dargestellt nicht hauptsächlich durch Anklagen abgebaut. Vielmehr verfügte die Behörde in 176 Fällen (Vorjahr: 128) Nichtanhandnahme, in 152 (95) Fällen stellte sie das Verfahren ein, in 128 (100) Fällen überwies sie die Verfahren an eine andere Behörde, beispielsweise an einen Kanton. In 456 (Vorjahr: 323) wurden die Verfahren also abgehakt oder abgeschoben. Zudem wurden 2018 erneut mehr Verfahren «sistiert»: 264 im Vergleich zu 227 (2017).

Viel mehr Rechtshilfe

Deutlich zugenommen hat die Aktivität der Bundesanwaltschaft dagegen im Bereich Rechtshilfe. 2018 wurden 223 Rechtshilfeverfahren erledigt, während es 2017 noch 187 gewesen waren.