Die Kaltfront brachte vor allem der Deutschschweiz Niederschläge mit etwas Schnee teilweise bis ins Flachland. In Chur wurden laut SRF Meteo am Morgen 2 Zentimeter Neuschnee verzeichnet, in Elm GL waren es 6 Zentimeter. Oberhalb von Schwanden GL gab es 18 Zentimeter. In der Region Zürich und im Kanton Thurgau war es an vielen Orten leicht angezuckert.

Am Sonntagnachmittag wird gemäss SRF Meteo vor allem in den nördlichen Bergen nochmals 5 bis 15 Zentimeter Schnee fallen. Dann ist der Zauber aber schon wieder vorbei. Ab Montag erreichen die Schweiz deutlich mildere Temperaturen. Im Flachland soll das Thermometer in den nächsten Tagen bis auf zweistellige Temperaturen klettern.