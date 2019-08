Die St.Galler Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag Untersuchungshaft gegen einen Trainer des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz für Kunstturnen in Wil beantragt. Er ist am Dienstag von der Polizei festgenommen worden und seither in Haft.

Trainer per sofort freigestellt

Nun soll die Festnahme via Haftragantrag in eine Untersuchungshaft umgewandelt werden. Dies bestätigt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. Gegen den Trainer ist eine Anzeige in Richtung sexueller Handlungen mit Minderjährigen eingegangen. Es gilt die Unschuldsvermutung, jedoch wurde der Trainer per sofort freigestellt. Dies bestätigt Sven Bradke, Sprecher des Vorstands des Trägervereins des Leistungszentrums, auf Anfrage.

Das zuständige St.Galler Zwangsmassnahmengericht hat nun 48 Stunden Zeit, dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu folgen. Dabei dürfte es sich um eine Formalität handeln. Der Trainer wird sehr wahrscheinlich in U-Haft gesetzt.

Der Trainingsbetrieb in Wil ist seit der Festnahme des Trainers eingestellt. Bei einer weiteren Trainerin am Zentrum handelt es sich um die Gattin des verhafteten Trainers.

Trainingsbetrieb wird am Freitag wieder aufgenommen

Normalerweise trainieren die jungen Kaderturnerinnen und -turner täglich. Gemäss Bradke wird der Trainingsbetrieb ab morgen wieder aufgenommen, «selbstverständlich nicht ohne vorherige Gespräche mit den Sportlerinnen und Sportlern». Auch deren Eltern würden laufend informiert, sobald sich neue Entwicklungen ergäben. Für den Moment stellt der nationale Verband einen Trainerersatz für die Talente zur Verfügung. «Wir brauchen jemanden, der das Training auf höchstem Niveau fortführt», so Bradke.

Man kenne den Inhalt der Anzeige gegen den Trainer nicht, sagt Bradke. «Wir wissen nur, dass er polizeilich festgehalten wird.» In einem Schreiben an die Eltern vom Donnerstagmorgen, das dieser Zeitung vorliegt, ist von einem «Vertrauensbruch» zwischen Trainer und Leistungszentrum die Rede.

Wegen angeblicher Führungsmängel in die Schlagzeilen geraten

Das Leistungszentrum, das von einem Trägerverein geleitet wird, der in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder wegen angeblicher Führungsmängel, in die Schlagzeilen geraten war, stand vor einem Neuanfang. Der Vorstand wurde mit Mitgliedern des St.Galler Turnverbands aufgestockt, um den Übergang zu einer neuen Führungsriege zu ermöglichen. Jedenfalls war dies an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung im März 2019 so beschlossen worden.

Dem Leistungszentrum, wo vor allem junge und sehr junge Talente im Kunstturnen auf eine nationale Karriere vorbereitet werden, sollte damit ein Neuanfang und ein reibungsloser Trainingsbetrieb ermöglicht werden. Daraus wird nun erstmal nichts.

Aus dem Umfeld des Leistungszentrums sind diverse Gerüchte im Umlauf. Aus Rücksichtnahme auf die involvierten Parteien werden diese an dieser Stelle nicht transportiert.