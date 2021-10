Küttigen 27- jähriger Motorradfahrer bei Frontalkollision schwer verletzt In Küttigen prallten am frühen Freitagabend ein Auto und ein Motorrad frontal ineinander. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Bild: zvg / Kapo AG

Kurz nach 17.45 Uhr kam es am Freitagabend auf der Benkenstrasse in Küttigen zu einem Unfall. Involviert waren ein grauer Audi und ein Motorrad. Wie die Kantonspolizei Aargau am Samstagmorgen mitteilt, war der 59-jährige Autofahrer in Richtung Oberhof unterwegs und wollte nach links in eine Seitenstrasse abbiegen. Dort prallte er frontal in ein Motorrad, welches in Richtung Küttigen fuhr. Wie es genau zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Der 27- jährige Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Er musste mit dem Helikopter ins Spital überbracht werden. Der Beifahrer auf dem Rücksitz des Autos wurde leicht verletzt.

Für die Dauer der Spurensicherung blieb die Strasse während mehreren Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Stützpunkt der Mobilen Polizei (062 886 88 88) zu melden. (aib)