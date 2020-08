Künftig werden alle Zivilschutztage bei der Reduktion der Ersatzabgabe angerechnet

(sat) Konkret betrifft dies Rekrutierungs- und Grundkursdiensttage welche bereits vor Beginn der Ersatzpflicht geleistet werden müssen, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Leiste ein Zivilschützer zudem mehr als 25 Schutzdiensttage in einem Jahr würden diese künftig auf das Folgejahr übertragen. Überdies will der Bundesrat den Zivilschutz für Kader attraktiver machen.

Er hat darum unter anderem auch beschlossen, dass höheren Unteroffizieren und Offizieren künftig anteilmässig alle Ersatzabgaben rückerstattet werden können. Dies aber nur wenn sie über die Dienstpflichtdauer von elf Jahren hinaus Schutzdienst leisten. Die vom Bundesrat beschlossenen Anpassungen der Verordnung über die Wehrpflichtersatzabgabe gehen zurück auf Forderungen von alt Nationalrat Walter Müller (FDP/SG).