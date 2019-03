Ist dieses Sujet zu viel? Diese Laterne polarisierte an der Basler Fasnacht:

Die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR), Martine Brunschwig Graf, sieht ebenfalls keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Die EKR werde an einer der nächsten Plenarsitzungen zwar über Fasnachtsverkleidungen und Symbole diskutieren, welche die Gefühle von Personen verletzen könnten.

Die Bedenken drehten sich damals unter anderem um die Umsetzbarkeit einer neuen Strafnorm. Eine klare Definition von rassistischen Symbolen sei nicht möglich, hielt der Bundesrat fest. Zudem zweifelte er am Mehrwert einer Ausdehnung der Antirassismusstrafnorm: Polizei und Gerichte sähen sich dann mit «zahlreichen und kostspieligen Abgrenzungsproblemen» zwischen nicht strafbarem und strafbarem Verhalten konfrontiert.

Geht es nach dem Bundesrat, soll es dabei bleiben. Die Landesregierung erachtet die «bestehenden strafrechtlichen Instrumente nach wie vor als ausreichend», wie sie in den am Montag veröffentlichten Antworten auf die SP-Vorstösse schreibt.

Die Vorkommnisse an der Schwyzer Fasnacht haben nicht nur in der Innerschweiz zu reden gegeben – auch Bundespolitiker haben auf den Aufmarsch einer Gruppe, die sich als Ku-Klux-Klan verkleidete , reagiert.

Dabei gehe es aber nicht um Ku-Klux-Klan-Verkleidungen, sondern unter anderem um stark überzeichnete und kolonialistische Darstellungen von Personen afrikanischer Herkunft, sagt Brunschwig Graf. In Basel geriet eine Fasnachtsclique in die Kritik, deren Logo einen schwarzen Mann mit grossen Ohrringen und Knochen im Haar zeigte.

«Ich glaube nicht, dass die Kommission ein Verbot von rassistischen Symbolen debattieren wird», sagt Brunschwig Graf. Die EKR habe sich zwar vor zehn Jahren für eine Ausweitung der Strafnorm stark gemacht, den Verzicht von Bundesrat und Parlament dann aber zur Kenntnis genommen. Es sei Aufgabe des Parlaments zu entscheiden, ob es einen neuen Anlauf brauche.

Einen solchen plant Angelo Barrile: Nach der abschlägigen Antwort des Bundesrates will der Zürcher SP-Nationalrat nun per Motion ein Verbot von extremistischen und gewaltverherrlichenden Symbolen, die Angehörige einer Rasse herabsetzen, erwirken. Barrile will den Vorstoss noch diese Woche einreichen.