Kritik an Exit: Die Frau, die ihre eigene Grabrede geschrieben hat

Sonja R. wirkt nicht wie eine Frau, die nur noch wenige Stunden zu leben hat. Sie strahlt sogar Lebensfreude aus, wenn sie in ihrem roten Pullover durch die Küche wirbelt und ihrem Gast von der Zeitung einen Kaffee serviert. «Ich bin eine normale Frau», sagt sie, «einfach mit unerträglichen Schmerzen.» Manchmal sehe man es ihr mehr an, manchmal weniger. Sie ist erst 53 Jahre alt. Im Moment fühle sie sich erleichtert, weil sie wisse, dass sie nicht mehr kämpfen müsse.

Es ist ein Montagnachmittag im November. Am Dienstag um zehn Uhr wird ein Arzt bei ihr klingeln und eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital mitbringen. Sie wird die Infusion selber aufdrehen. Auf einem Stativ wird eine Videokamera stehen, die den Vorgang als Beweismittel aufzeichnen wird.

Sonja R. hat alles vorbereitet. Sie hat eine Matratze neben das Fenster gelegt. Von hier kann sie ihren Lieblingsbaum sehen, der gerade seine Herbstblätter verliert. Sie will nicht in ihrem eigenen Bett sterben, um es nicht negativ zu belasten und es einem Freund vererben zu können. Auf dem Küchentisch liegen die wichtigsten Dokumente in farbigen Klarsichtmäppchen. Darin steht, wie man ihre Wohnung und ihre Krankenkasse kündigt und welche Spenden und Krankheitskosten sie schon bezahlt hat. In den Papieren ist auch dokumentiert, wo ihre Asche deponiert werden soll: in ihrer Lieblingskeksdose, die sie bei jedem Wohnungswechsel mitgenommen hat. Diese soll unter dem Apfelbaum ihres ehemaligen Gartens vergraben werden.

Die Zweifel der Angehörigen

Sogar ihre eigene Grabrede hat Sonja R. vorbereitet. Sie setzt sich an den Küchentisch, nimmt einen Schluck Leitungswasser und sagt den Text aus dem Gedächtnis auf. «Liebe Freunde», beginnt sie, «es ist schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt, um auf uns anzustossen. Es ist schön, dass ihr mich so viele Jahre begleitet habt. Ich will keinen Lebenslauf herunterlesen, ich will euch allen danken, dass ich euch kennen lernen durfte.» Sie zählt die wichtigsten Personen und ein paar Anekdoten auf. An ihren Vater und ihre Schwester gerichtet sagt sie: «Ihr werdet den Entscheid über kurz oder lang besser akzeptieren können, auch wenn ihr jetzt Mühe habt.»