Kriminalität Viele Tötungsdelikte werden gar nicht entdeckt: Jetzt gibt der Bundesrat Gegensteuer Der Befund einer Studie lässt einen erschaudern: Rund die Hälfte aller Tötungsdelikte in der Schweiz bleibt unentdeckt. Jetzt will der Bundesrat prüfen, wie man Abhilfe schaffen könnte.

In diesem Fall war die Fremdeinwirkung offensichtlich: Polizisten fanden nach einer Schiesserei in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs ein Todesopfer. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zürich, 19. Dezember 2016)

Die unheimliche Serie begann 1995, flog aber erst im Juni 2001 auf. In diesem Zeitraum brachte der sogenannte «Todespfleger» mindestens 22 Menschen in Alters- und Pflegeheimen um. Er ging so vor, dass äusserlich nichts auf einen unnatürlichen Tod hindeutete. Erst eine Häufung von Todesfällen in einem Heim in der Stadt Luzern seit seinem Stellenantritt nährte den Verdacht auf ein Verbrechen – und führte zur Verhaftung des Serientäters.

Manchmal hilft Kommissar Zufall, wie ein Beispiel aus dem Kanton Bern aus dem Jahr 2004 zeigt. Bei einem Epileptiker, den man in seiner Wohnung in einer Blutlache und mit einer Quetschwunde am Hinterkopf vorfand, gingen die Ärzte zunächst davon aus, ein Sturz sei die Ursache der Verletzung. Durch eine eher zufällig angeordnete genauere Abklärung der Todesursache fand man heraus: Er starb durch eine Schusswaffe, wurde also Opfer eines Verbrechens.

Pro Jahr geschehen in der Schweiz rund 50 Tötungsdelikte. Der Fall des Todespflegers und das zufällig entdeckte Verbrechen am Epileptiker werfen die Frage auf: Wie viele Tötungsdelikte werden nicht als solche erkannt? Wie hoch ist die Dunkelziffer? Roland Hausmann, Chefarzt des Instituts für Rechtsmedizin im Kanton St.Gallen, Christian Jackowski, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Bern, und der Zürcher Strafrechtsprofessor und Ständerat Daniel Jositsch (SP) kamen 2015 in der Fachzeitschrift «Kriminalistik» zum Schluss: «Es sollte davon ausgegangen werden, dass in der Schweiz mehr als nur jedes zweite Tötungsdelikt nicht erkannt wird.» Die Autoren stützten ihre These auf Untersuchungen zu Tötungsdelikten aus Deutschland, wo bei vielen Fällen der Zufall eine Schlüsselrolle spielte.

Bundesrat will Schwachstellen eruieren

Sieben Jahre nach Erscheinen des vielbeachteten Artikels will der Bundesrat jetzt einen Bericht zum Thema erstellen. In seiner letzten Sitzung hat er entschieden, ein entsprechendes Postulat der ständerätlichen Rechtskommission zur Annahme zu empfehlen. Der Bundesrat will untersuchen, ob die von den Forschern genannte Dunkelziffer Fiktion oder Realität sei – und ob die Strafprozessordnung angepasst werden muss, um Schwachstellen zu beheben.

Artikel 253 der Strafprozessordnung («aussergewöhnliche Todesfälle») besagt, dass der Staatsanwalt eine Legalinspektion anordnet, falls es Anzeichen für eine Straftat oder einen nicht natürlichen Tod gibt. In diese Kategorie fallen zum Beispiel Suizide. Bei einer Legalinspektion begutachtet ein Amtsarzt oder Rechtsmediziner die Leiche. Findet er keine äusserlich erkennbaren Hinweise auf eine Straftat, gibt die Staatsanwaltschaft den toten Körper zur Bestattung frei. Andernfalls kommt die Rechtsmedizin zum Zug und trifft weitere Abklärungen, führt falls nötig eine Obduktion durch.

Vergiftungen äusserlich kaum erkennbar

Daniel Eisenhart.

Daniel Eisenhart ist Institutsleiter und Chefarzt am Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspital Aarau. Die jetzige Formulierung in der Strafprozessordnung findet das Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin unglücklich. «Es braucht explizit einen Hinweis darauf, dass eine strafrechtlich relevante Handlung vorliegen kann. Häufig sieht man einem leblosen Körper aber von aussen nicht an, dass der Tod Folge einer strafrechtlich relevanten Handlung ist.» So sind unter anderem Vergiftungen und gewisse Formen des Erstickens äusserlich kaum erkennbar und tauchen dadurch vielleicht gar nicht auf dem Radar der Strafverfolgungsbehörden auf.

Christian Jackowski identifiziert zwei Probleme. Wenn der Arzt nach der Leichenschau nicht auf die Idee kommt, es könnte sich um einen aussergewöhnlichen Todesfall handeln, tritt die Staatsanwaltschaft gar nicht erst in Aktion. Und bei der Legalinspektion beschränke man sich auf eine äussere Untersuchung. Jackowski plädiert für eine Revision der Strafprozessordnung: «Wir sollten mögliche Fremdeinwirkungen besser abklären, um nicht natürliche Todesursachen mit mehr Gewähr ausschliessen oder diese zuverlässiger erkennen zu können.»

Rechtsmediziner Eisenhart sagt:

«Sie kaufen auch nicht ein Auto, ohne die Motorhaube zu öffnen. Wenn wir vor Ort sind, sehen wir nur die Hülle.»

Die Politik müsse die Strafprozessordnung anpassen, sodass es für weitergehende Abklärungen nicht mehr einen expliziten Verdacht auf eine Straftat brauche. «Es geht nicht darum, möglichst viele Obduktionen durchzuführen», sagt Eisenhart. Aber es müsse im Einzelfall auch ausreichen, weiterführende Abklärungen in die Wege zu leiten, solange ein Delikt nicht ausgeschlossen werden könne. Manchmal, aber vielleicht nicht oft genug, geschieht das schon heute. Eisenhart erwähnt das Beispiel eines jungen Mannes, den man ohne äussere Anzeichen auf eine Verletzung tot in dessen Wohnung auffand. Ein junger Mann, der einfach so stirbt? Komisch. Die Obduktion ergab, dass der Mann sich bei einem Velounfall ein tödliches Schädel-Hirntraum zugezogen hatte. Nach dem Sturz ging er nach Hause, der Tod trat erst dort ein.