Kriminalität «Er hat blöd geschaut»: Weshalb an Bahnhöfen die Jugendgewalt besonders stark ansteigt – und was Eltern beachten sollten Neue Zahlen zeigen: Gewaltstraftaten von Minderjährigen an Schweizer Bahnhöfen haben sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Wie kam es dazu?

Teenager bei einem beliebten Hobby: am Bahnhof hängen. Bild: Annick Ramp (NZZ)

Ein 17-Jähriger – er ist Schweizer, Praktikant und wohnt noch bei den Eltern – streift mit vier anderen Jugendlichen durch einen Bahnhof von Winterthur. Es ist Abend und die Gruppe ist auf der Suche nach Streit. Ihr Opfer suchen sie zufällig aus. Ein Blick zu viel und sie fühlen sich provoziert. «Er hat blöd geschaut», werden sie später in der Einvernahme bei der Jugendanwaltschaft aussagen.

Die Täter gehen auf einen Jugendlichen los, den sie nicht kennen. Sie halten ihn fest und der 17-Jährige schlägt ihm eine Faust ins Gesicht. Der Angegriffene will wegrennen, doch sie packen ihn und der 17-Jährige bringt ihn mit einem Sprungkick zu Boden. Mit den Schuhen kicken sie gegen seinen Kopf, Bauch und Rücken.

Ein Freund des Opfers geht dazwischen und will sich schützend auf den Verprügelten legen. Doch die Jugendlichen schubsen ihn weg und schlagen auch ihn ins Gesicht und in den Bauch.

Jugendgewalt als Lifestyle: Staatsanwältin ist besorgt

Der Strafbefehl gegen den 17-Jährigen liegt auf dem Tisch von Alexandra Ott Müller. Sie leitet die Jugendanwaltschaft Winterthur und arbeitet seit dreissig Jahren in der Strafverfolgung. Sie hat in all den Jahren Gewalt in allen Ausprägungen gesehen. Doch die jüngste Entwicklung beunruhigt sie. Sie stellt eine Verrohung fest:

«Für gewisse Jugendliche ist ein gewaltverherrlichender Lifestyle normal. Sie halten Gewalt für ein legitimes Mittel, um ihre Interessen durchzusetzen.»

Sie zeigt den Strafbefehl, weil dessen Inhalt für ein Problem steht: Die Jugendgewalt nimmt zu – insbesondere an Bahnhöfen und im öffentlichen Raum, wie eine Auswertung der Zürcher Oberjugendanwaltschaft zeigt. In Schulen hingegen wurde in den vergangenen drei Jahren eine Abnahme verzeichnet.

Wo Teenager zuschlagen So viele Jugendliche wurden im Kanton Zürich wegen Gewaltdelikten angezeigt. 2019 2020 2021 0 100 200 300 400 500 Tatort Bahnhof Tatort öffentlicher Raum Tatort Schulareal Tatort Schule Tatort privater Raum Tatort Online Tatort Institution anderer Tatort Jahr

Die Zürcher Auswertung zeigt zudem: Die Jugendlichen, die an Bahnhöfen zuschlagen, werden jünger. In der Alterskategorie der 13- bis 15-Jährigen nimmt die Zahl der Gewaltdelikte an Bahnhöfen zu, während bei den 16- und 17-Jährigen eine Beruhigung stattfindet.

Das Bundesamt für Statistik hat auf Anfrage von CH Media alle Gewaltdelikte, an denen Minderjährige beteiligt waren und die an Bahnhöfen begangen wurden, aus der Kriminalstatistik herausgefiltert. Die Zahlen zeigen: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Jugendgewalt an Bahnhöfen schweizweit fast verdoppelt. Das ist deutlich mehr als an den übrigen Tatorten, wo im gleichen Zeitraum ein Anstieg um knapp 30 Prozent registriert wurde.

Jugendgewalt an Schweizer Bahnhöfen So viele Gewaltdelikte, an denen Minderjährige beteiligt waren, registrierte die Polizei schweizweit. Strafanzeigen mit Tatort Bahnhof Strafanzeigen mit anderem Tatort 2017 2018 2019 2020 2021 0 1000 2000 3000 4000 5000

Die Jugendgewalt entwickelt sich in Wellen. In den 00er-Jahren fand eine starke Zunahme statt, worauf sich die Situation zwischen 2010 und 2015 wieder beruhigte. Doch seit 2015 steigen die Zahlen erneut an. Die grosse Frage lautet: Warum? Eine Antwort ist an den Bahnhöfen zu finden.

Unstrukturierte Freizeitbeschäftigung ist ein Risiko für Kriminalität

Jugendanwältin Ott Müller sagt:

«Die Jugendlichen haben so viele Möglichkeiten wie noch nie, um ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen, doch viele haben vor allem ein Hobby: hängen.»

Das bedeutet: Der Bahnhof wird zum Treffpunkt, man langweilt sich gemeinsam, ist auf der Suche nach Action, einer Möglichkeit, sich gegenseitig zu imponieren. Vor allem die Jüngeren seien dafür empfänglich.

Bei manchen Eltern stellt die Jugendanwältin seit einigen Jahren, verschärft durch die Coronapandemie, eine gewisse «Erziehungserschöpfung» fest. Sie seien einfach froh, wenn die Jugendlichen nach draussen gehen, und hoffen, dass «nichts passiert».

Einige Eltern würden dabei zu wenige Grenzen setzen und nicht intervenieren, wenn zum Beispiel ein 15-Jähriger nachts um zwei Uhr noch am Bahnhof herumhänge.

Drei Tipps für Eltern Wie lange sollen Teenager in den Ausgang dürfen?

Jedes Kind ist anders. Pro Juventute empfiehlt grundsätzlich folgende Richtwerte: bei 12- bis 14-Jährigen unter der Woche bis 21 Uhr, am Wochenende bis 23 Uhr. Bei 14- bis 16-Jährigen unter der Woche bis 22 Uhr und am Wochenende bis 24 Uhr. Sinnvoll sind Absprachen: Dass sich Jugendliche zum Beispiel zu einer gewissen Zeit melden sollen. Welche Strafen eignen sich zur Disziplinierung?

Strafen gelten als veraltet. Pro Juventute empfiehlt Eltern, gemeinsam mit den Kindern Grenzen zu definieren und «logische Konsequenzen» für Überschreitungen anzukünden. Zum Beispiel: Wer zu spät vom Ausgang heim kommt, bleibt am nächsten Wochenende zu Hause. Oder: Wird das Handy missbräuchlich verwendet, wird das WLAN zu Hause vorübergehend abgeschaltet. Ab welchem Alter sollen Kinder ein Smartphone haben dürfen?

Ab der Oberstufe haben Kinder gemäss Pro Juventute die nötige Reife, um verantwortungsvoll mit einem eigenen Handy umzugehen. Die meisten Kinder in der Schweiz erhalten ihr erstes Handy zwischen 10 und 12 Jahren. Bei den 11-Jährigen besitzen etwa drei Viertel bereits ein eigenes Smartphone. In der Oberstufe sind es dann fast alle.

Gleichzeitig würden die Jugendlichen unter einem grösseren Druck als vor zehn Jahren stehen, meint Ott Müller:

«Noch nie waren Jugendliche mit einer derartigen Informationsdichte konfrontiert wie heute.»

Sie würden ständig übergossen mit neuen Einflüssen, hätten das Gefühl, sowohl online als auch offline überall dabei sein zu müssen. Und dies inmitten einer ohnehin anspruchsvollen Persönlichkeitsentwicklung.

Es ist allerdings eine kleine Minderheit, die Probleme bereitet. Weniger als ein Prozent der Jugendlichen werden wegen Gewaltdelikten verzeigt. Wegen Jugendkriminalität generell werden derzeit etwa drei Prozent beschuldigt, wobei Sachbeschädigungen und Ladendiebstähle am häufigsten sind.

Die SBB-Transportpolizei bei einer Übung im Bahnhof Bern. Keystone

Schon der letzte Anstieg der Jugendgewalt in den 00er-Jahren wurde teilweise mit dem Herumhängen an Bahnhöfen erklärt. Die Rede war von der «Mediterranisierung», das Leben verlagerte sich nach draussen, die Partyzone dehnte sich aus. Nachtbusse und -züge wurden eingeführt, die Polizeistunde wurde abgeschafft. Party rund um die Uhr.

Dann folgte von 2010 bis 2015 eine Kehrtwende. Ein Grund dafür war, dass die Welle der Gewalt in den 00er-Jahren die Gesellschaft aufschreckte. Präventionsprogramme wurden eingeführt und zeigten Wirkung.

Gleichzeitig wurde der Generation Smartphone ein Rückzug in die eigenen vier Wände nachgesagt. Man musste sich nicht mehr unbedingt treffen, um in Kontakt zu sein. Andererseits war es damit noch nie so einfach, ein spontanes Treffen zu vereinbaren, zum Beispiel am Bahnhof.

Broken-Windows-Theorie: Saubere Orte = weniger Delikte

Die Bahnhöfe sind heute allerdings heller und sauberer als früher. Die stinkenden Bahnhofs-WC sind an den meisten Orten verschwunden, Bahnhofsplätze wurden aufgewertet, und Sicherheitspersonal markiert an den grösseren Bahnhöfen rund um die Uhr Präsenz.

Jugendanwältin Ott Müller glaubt an die Broken-Windows-Theorie: Je heruntergekommener ein Ort ist, desto höher die Kriminalität – und umgekehrt. Sie ist deshalb überzeugt:

«Wären die Bahnhöfe nicht modernisiert worden, wäre das Problem der Jugendgewalt hier wohl noch grösser.»

Die Jugendanwaltschaft interveniere bei den jeweiligen Jugendlichen «gezielt und konsequent». Gerade bei diesen Delikten, die typischerweise in Gruppen begangen werden, sei es wichtig, sofort die Grenzen aufzuzeigen.

Grund für Optimismus: Ist der Höhepunkt erreicht?

Der 17-Jährige, der an einem Winterthurer Bahnhof sein Opfer mit einem Sprungkick attackiert hat, wurde von der Jugendanwaltschaft zu einer deliktorientierten Therapie sowie zu einer 35-tägigen persönlichen Leistung verpflichtet. Zwölf Tage davon musste er leisten. Der Rest ist bedingt. Täter wie er müssen zum Beispiel die städtischen Brunnen putzen.

Die Massnahme gilt in diesem Fall als Erfolg. Der Täter ist inzwischen erwachsen und nicht mehr straffällig geworden.

Jugendanwältin Ott Müller sieht generell Grund für «vorsichtigen Optimismus». Die Strafanzeigen des ersten Quartals deuten nicht auf einen weiteren Anstieg hin. Der Höhepunkt der aktuellen Welle der Jugendgewalt könnte erreicht sein.