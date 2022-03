Krieg in der Ukraine Sie sind Meister der Selbstorganisation: So vernetzen sich ukrainische Geflüchtete für Suche nach Wohnungen, Jobs – und billigen Pampers Erste Ukrainerinnen und Ukrainer haben bereits einen neuen Job angetreten. Die Geflüchteten vernetzten sich auffallend gut, um den Alltag in der Schweiz eigenständig zu meistern.

Sie erhalten Schutzstatus S: Eine geflüchtete Ukrainerin im Bundesasylzentrum Chiasso. Pablo Gianinazzi / Keystone / Ti-Press (Chiasso, 17. März 2017)

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Die Schweiz hat bis am Montag mehr als 17'000 Personen registriert. Täglich werden es rund 1000 mehr. Zehntausende Gastfamilien bieten den Geflüchteten Unterkünfte an. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen ihr Heimatland nicht verlassen.

Der Bund gewährt den Ukrainerinnen und Ukrainern den Schutzstatus S. Sie müssen kein Asylverfahren durchlaufen, dürfen vorläufig in der Schweiz bleiben und haben ab sofort Zugang zum Arbeitsmarkt.

Auffallend: Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind Meister der Selbstorganisation. In sozialen Medien haben sich Gruppen gebildet, auf denen sich die Geflüchteten vernetzten. Sie finden dort Tipps für die Wohnungssuche, Informationen zu Behördengängen, Links mit Jobvermittlungsbüros oder auch ganz simple Alltagshilfen wie: Wo gibt es die billigsten Pampers, wo günstige Kleider?

Grosse Unternehmen rekrutieren aktiv Personal aus der Ukraine

Lehrerinnen, Anwältinnen, Übersetzerinnen oder auch IT-Fachpersonen laden Bewerbungsschreiben auf Facebook. Einige Geflüchtete konnten sich bereits einen neuen Arbeitsvertrag sichern, im Kanton Zug etwa im Steuerbereich.

Derweil rekrutieren grosse Unternehmen wie die UBS oder Ems Chemie bereits aktiv Personal unter den Geflüchteten. So sagte Magdalena Martullo-Blocher, Chefin der Ems und SVP-Nationalrätin, am Samstag gegenüber dem «Tages-Anzeiger», die Ems sei bereits mit dem Kanton Graubünden in Kontakt getreten. Die Firma bietet an, ukrainische Geflüchtete entweder als Lehrlinge auszubilden oder Erwachsene in einem sechsmonatigen Ausbildungsprogramm «fit» zu machen, wie etwa bei der Ems-Chemie als Anlagenführer oder Logistiker.

Migrationsexperte Eduard Gnesa: «Ein neues Phänomen»

Doch was unterscheidet die ukrainischen Geflüchteten von früheren grösseren Migrantengruppen, die vornehmlich aus Männern bestanden? «Der hohe Selbstorganisationsgrad der Menschen aus der Ukraine ist ein neues Phänomen», sagt Eduard Gnesa. Gnesa ist als Berater für Migrationsfragen tätig und war während Jahren Direktor des damaligen Bundesamtes für Migration und Sonderbotschafter für internationale Migrationszusammenarbeit im Aussendepartement.

Die gute Schulbildung, die geografische und kulturelle Nähe zu Westeuropa, aber auch die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung in der Schweiz sieht er als mögliche Gründe für dieses Phänomen, ebenso der Arbeitskräftemangel in gewissen Branchen, was zum Beispiel nach den Jugoslawienkriegen nicht der Fall gewesen sei. Der Schutzstatus S spiele auch eine Rolle. So dürfen sich Personen, die ein reguläres Asylverfahren durchlaufen, erst nach drei Monaten um eine Arbeitsstelle bemühen.

Im letzten Jahrzehnt suchten Tausende Menschen aus Eritrea, Syrien oder Afghanistan Schutz in der Schweiz. Gnesa beobachtet, dass diese Personen zum Teil mit bedeutenden schlechteren schulischen Voraussetzungen in die Schweiz kamen und untereinander viel weniger vernetzt waren. Bekannt ist zum Beispiel, dass die erste Generation der Eritreaflüchtlinge, die vor dem Krieg mit Äthiopien floh, im Gegensatz zur folgenden Generation eher regimefreundlich eingestellt ist. Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine wüssten zudem viel mehr über die westlichen Werte und die freie Gesellschaft und seien sich politisch einig: Der Aggressor ist Russland, es gilt, die Freiheit der Heimat zu verteidigen.

Andere Flüchtlinge lebten während Jahren in Misere

Auch Marcel Suter, Präsident der Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden, stellt fest, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer mit anderen Voraussetzungen in die Schweiz kommen als andere Flüchtlinge. «Die meisten Geflüchteten lebten in intakten Strukturen, hatten Arbeit und führten ein selbstständiges Leben, ehe sie über Nacht wegen des Kriegs in einen Ausnahmezustand versetzt wurden.»

Suter gibt zu bedenken, dass viele Menschen, die aus Krisengebieten in die Schweiz fliehen, teilweise während Jahren in der Misere gelebt hätten und auch deshalb mehr Mühe bekundeten, hier Fuss zu fassen.

Oft ertönte der Vorwurf, die Schweiz privilegiere mit dem Status S die Menschen aus der Ukraine gegenüber anderen Flüchtlingen. Gnesa verteidigt den Entscheid des Bundes. So der Migrationsexperte:

«Die Voraussetzungen waren dieses Mal erfüllt und die Schweiz hat es im Einklang mit der EU gemacht.»

Hätte die Schweiz früher im Alleingang gewissen Nationalitäten den Schutzstatus S gewährt, «hätte das zu einer Sogwirkung geführt, was der Schweiz, die im Schengen/Dublin-System ist, neue Probleme verursacht hätte».