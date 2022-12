Krieg in der Ukraine Aus Angst vor Hunger: Weshalb der Bund nicht härter gegen den russischen Oligarchen Melnitschenko vorgeht Viele Länder sind auf Getreide aus der Ukraine angewiesen. Und noch mehr auf Dünger aus Russland. Von dieser Abhängigkeit profitiert der Oligarch Andrej Melnitschenko in der Schweiz – aber auch in der EU und den USA: Seine Firma ist systemrelevant für die Ernährungssicherheit.

Aleksandra Melnitschenko und ihr Mann Andrej im Dezember des Jahres 2017 in St. Moritz. Getty Images Europe

Das Manöver war dreist: Kurz bevor er auf die Sanktionslisten der EU und der Schweiz gesetzt wurde, übertrug der russische Oligarch Andrej Melnitschenko Mitte März seine Firma Eurochem an seine Frau Aleksandra. Die Firma mit Sitz in Zug war damit von den Sanktionen ausgenommen, das Geschäft ging weiter. Trotz Putins Krieg und obwohl das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) Melnitschenko zum einflussreichsten Kreis russischer Wirtschaftsvertreter zählt: Er war dabei, als Putin am Tag des Angriffs im Kreml die wichtigsten Oligarchen um sich versammelte.

Als der «Tages-Anzeiger» das Manöver publik machte, war die Empörung gross. Bald schon meldeten sich die Parteipräsidenten: FDP-Präsident Thierry Burkart zeigte sich «sehr erstaunt», dass das Seco Melnitschenkos Unterzug akzeptiere. SP-Präsident Cédric Wermuth ortete «faustdicke Lücken im Schweizer System». Mitte-Chef Gerhard Pfister twitterte, das Seco wolle offenbar die simpelste Umgehung von Sanktionen nicht verhindern. Melnitschenko, der offiziell in St.Moritz wohnt, wurde zum Symbol einer halbherzigen Durchsetzung der Sanktionen durch den Bund.

Doch nun zeigt sich: Der Fall ist komplizierter. Das Problem sind nicht angeblich lasche Bundesbeamte – das Problem ist einmal mehr die fatale Abhängigkeit des Westens von Russland. Nach Gas und Erdöl geht es jetzt um Dünger. Und um die Angst vor einer weltweiten Hungerkrise.

Schweiz ist nicht allein: Parmelin zeigt auf die USA

Darauf aufmerksam gemacht hat Wirtschaftsminister Guy Parmelin persönlich. Im Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen am WEF in Davos wies er darauf hin, dass die EU die Frau Melnitschenkos, Alexia, nicht sanktioniert habe, so wenig wie Eurochem. «Und die USA haben Herrn Melnitschenko, Herrn Melnitschenko», Parmelin betonte das ausdrücklich, «nicht sanktioniert. Und natürlich die Frau und die Firma auch nicht.» Die Botschaft: Die USA sind noch lascher als die Schweiz.

Im Gespräch liess er durchblicken, warum dies seiner Ansicht nach so sei: Werde Eurochem weder von der EU noch den USA sanktioniert, dürfte das an einem übergeordneten Interesse liegen:

«Diese Firma arbeitet für die ganze Welt.»

Guy Parmelin. Keystone

Parmelin erzählte vom Treffen mit einem Minister aus Peru, der ihm geklagt habe, dass sich die Düngerpreise verdreifacht hätten.

Das Interview, ausgestrahlt in der «Rundschau» am Abend vor dem langen Auffahrtswochenende, fand kaum Beachtung. Recherchen zeigen nun, dass den Andeutungen des Bundesrats handfeste Sorgen zugrunde liegen: Der Krieg in der Ukraine bedroht eine der wichtigsten Kornkammern der Welt, von deren Exporten zahlreiche Länder abhängig sind. Zudem sind wichtige Lieferwege blockiert. Allein dies lässt Hungerkrisen in mehreren Weltregionen befürchten. Sollten wegen Düngermangel darüber hinaus künftige Ernten in anderen wichtigen Anbaugebieten, wie etwa in den USA, geringer ausfallen, droht eine weitere Verschärfung der Versorgungskrise.

Grenzwert in der EU erhöht Abhängigkeit von Russland

Von dieser Notlage profitiert nun offensichtlich der Oligarch Melnitschenko: Seine Eurochem – beziehungsweise die Firma seiner Frau – zählt mit einem Jahresumsatz von 10 Milliarden Dollar laut eigenen Angaben zu den fünf grössten Herstellern von Stickstoff-, Phosphat- und Kalidünger. Damit ist das Unternehmen, wie es Insider sagen, systemrelevant. Hinter den Kulissen engagieren sich dem Vernehmen nach mehrere europäische Länder dafür, dass Eurochem um keinen Preis auf die Sanktionsliste kommt.

Diese Abhängigkeit von Russland wird in der EU und der Schweiz durch Umweltbestimmungen zusätzlich verschärft: In phosphathaltigem Mineraldünger ist auch das Schwermetall Kadmium enthalten. Nun gelten in Europa tiefere Grenzwerte für Kadmium als in vielen anderen Regionen der Welt. Sie sind so tief, dass sie nur von Produkten aus Russland eingehalten werden können, denn diese weisen den geringsten Kadmium-Gehalt auf. Laut Beat Röösli vom Schweizer Bauernverband steht deshalb bereits eine vorübergehende Lockerung des Grenzwerts zur Debatte, damit auch Phosphordünger etwa aus Marokko eingesetzt werden könnte. Dies mit dem Ziel, die Abhängigkeit von Russland zu verringern.

Bauern sparen Dünger und nehmen kleinere Ernten in Kauf

Der Krieg verschärft im Düngerhandel einen Engpass, der sich schon letztes Jahr abzuzeichnen begann: Der Preis für Stickstoffdünger, dessen Herstellung sehr energieintensiv ist, stieg mit dem Gaspreis im Herbst 2021 auf dem Weltmarkt um das Vierfache. Der Preis für Phosphor ging schon früher, laut Röösli infolge der Pandemie, in den Steigflug über. Und der Preis für Kaliumchlorid explodierte mit dem Ausbruch des Kriegs.

Das hat laut dem Experten des Bauernverbands jetzt schon Folgen: In seinen Kontakten mit dem Weltbauernverband zeige sich, dass Landwirte in Ländern mit viel Ackerbau und wenig tierischem Dünger eine defensive Strategie einschlagen, sagt Röösli: «Wegen der hohen Kosten und der unsicheren Getreidepreise setzen sie tendenziell weniger Dünger ein und nehmen kleinere Ernten in Kauf.» Für die Ernährungssicherheit sind das schlechte Vorzeichen.