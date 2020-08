Kreuzlingen – Konstanz: Nach Entgleisung verkehren bis Mittag keine Züge

(sat) Wie die SBB auf ihrer Homepage schreiben, ist der Bahnverkehr zwischen Kreuzlingen und der süddeutschen Stadt Konstanz derzeit unterbrochen. Als Grund nennt die Bahn eine Entgleisung. Ersatzbusse sind im Einsatz. Mehrere Zugsverbindungen aus Deutschland sowie lokale Verbindungen fallen aus. In umgekehrter Richtung würden die Regionalzüge aus Herisau und St.Gallen in Kreuzlingen Hafen enden und ausserordentlich in Kreuzlingen halten.