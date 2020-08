Kreuzlingen – Konstanz: Nach Entgleisung verkehren bis am frühen Abend keine Züge

(sat) Wie die SBB auf ihrer Homepage schreiben, ist der Bahnverkehr zwischen Kreuzlingen und der süddeutschen Stadt Konstanz derzeit unterbrochen. Als Grund nennt die SBB eine Entgleisung. Auf einem Gebiet, das von der Deutschen Bahn verantwortet wird, ist laut einem SBB-Sprecher am späten Mittwochabend eine Thurbo-Komposition entgleist. Passagiere seien keine zu Schaden gekommen. Ersatzbusse sind im Einsatz.

Gemäss Informationen der SBB soll der Bahnverkehr ab 16 Uhr wieder normal in Betrieb sein. Früher am Morgen hatte die SBB noch damit gerechnet, die Bahnlinie könne schon gegen Mittag wieder befahren werden. Mehrere Zugsverbindungen aus Deutschland sowie Lokalzüge fallen derzeit aus. In umgekehrter Richtung enden die Regionalzüge aus Herisau und St.Gallen in Kreuzlingen Hafen und halten ausserordentlich in Kreuzlingen.