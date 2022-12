Krankenkasse Versicherungsvermittler: Hören die nervigen Telefonanrufe doch nicht auf? Das Parlament ringt um Regeln für die Vermittlung von Krankenkassen. Was als positive Eigeninitiative startete, könnte in einer Bruchlandung enden – zum Leidwesen der Versicherten.

Im Herbst klingelt das Telefon häufiger. Dann werfen die Versicherungsvermittler ihre Netze aus, um neue Kundinnen und Kunden zu fangen. Sie telefonieren teilweise wahllos Personen ab. Die Anrufe sind für viele lästig. Und doch scheinen sie bei so manchen zu verfangen. Sonst wäre es nicht erklärbar, wieso das Geschäftsmodell weiterhin funktioniert – und betrieben wird.

Die Krankenkassen haben indes längst gemerkt, dass die Telefon-Werbung dem Image der Branche schadet. Sie haben 2015 eine Vereinbarung getroffen und sich selber Regeln auferlegt. Eine gewisse Wirkung blieb nicht aus. Um rund 60 Prozent gingen die Vermittleranrufe zurück. Allerdings halten sich nicht alle Kassen an die Vereinbarung. Das müssen sie auch nicht, sie ist nämlich freiwillig.

Zweikampf zwischen grossen Kassen und freien Vermittlern

Das Parlament wollte die Regeln verbindlich machen und verlangte vom Bundesrat, die Branchenlösung für allgemeingültig zu erklären. Namentlich, um die Kaltakquise zu verbieten. Das sind Werbeanrufe bei Personen, die nie bei der Krankenkasse versichert waren. Weiter sollen die Vermittlerinnen und Vermittler ausgebildet und zur Qualitätssicherung Beratungsprotokolle erstellt werden. Ausserdem ist die Entschädigung in der Branchenvereinbarung gedeckelt: Für die Vermittlung einer Grundversicherung sollen höchstens 70 Franken in Rechnung gestellt werden. Für eine Zusatzversicherung maximal eine Jahresprämie.

National- und Ständerat sind einverstanden, die Branchenvereinbarung ins Gesetz zu giessen. Trotzdem scheint das Vorhaben plötzlich akut bedroht: Eine Differenz zwischen den beiden Räten könnte die ganze Vorlage zum Absturz bringen.

Was ist passiert? Damit das neue Gesetz in Kraft treten kann, müssen ihm Nationalrat und Ständerat zustimmen. Bis auf zwei Punkte haben sich die Räte geeinigt, wie Mitte-Nationalrat Lorenz Hess sagt. Bei der verbleibenden Differenz geht es um die Gleichstellung von internen und externen Vermittlern, sogenannten Brokern. Interne Vermittler sind bei einer Krankenkasse angestellt, Broker arbeiten frei. Gerade für Letztere habe die Branche Anforderungen an die Ausbildung gestellt, sagt Hess, Verwaltungsratspräsident der Visana-Gruppe: «Externe Vermittler, die nicht qualifiziert sind, ärgern die Leute am Telefon am meisten.»

Der Ständerat stimmte diesen Bedingungen zwar zu. Er entschied aber, die Vorlage noch zu verschärfen: Die Ausbildungspflicht sowie der Deckel bei Entschädigungen sollen auch für interne Vermittler gelten. Wer nur die externen Vermittler reguliere, schaffe ein Schlupfloch für die Versicherer, erklärte SP-Ständerat Hans Stöckli: Es sei kein Zufall, dass Krankenkassen externe Vermittlerbüros aufkaufen und so den internen Vertrieb stärken. So könnten sie elegant die Regeln der Branchenvereinbarung umgehen. Stöckli überzeugte damit eine Mehrheit des Rats.

Spielt die SVP ein Buebetrickli, um die Vorlage abzuschiessen?

Lorenz Hess versuchte, mit einem Kompromissvorschlag die Differenzen zu beseitigen. Beim ersten Punkt, der Ausbildung, gab der Nationalrat nach. Beim zweiten Punkt, dem Deckel für die Provisionen, hätte der Ständerat nachgeben sollen. Doch das Manöver misslang am Dienstagmorgen in der Einigungskonferenz der beiden Räte.

Und so lautet der Vorschlag nun gleich wie jener des Ständerats: Die Regeln sollen für alle Vermittler gelten, die harte Variante setzte sich durch. Das kommt überraschend. Denn die Mehrheiten im Nationalrat für die weniger strenge Umsetzung waren deutlich, jene im Ständerat für die harte Linie äusserst knapp. In der Einigungskonferenz hätte rechnerisch die Nationalratsvariante obsiegen sollen.

Dass es anders kam, ist möglicherweise Kalkül: Die SVP wollte die Vermittlertätigkeit von Beginn weg nie regulieren. Weil nun nur die Maximalvariante vorliegt, könnten auch andere Bürgerliche noch kippen. Sie könnten die Vorlage im Rat oder der Schlussabstimmung ganz versenken. Dafür spricht auch, dass in der Einigungskonferenz die Zahl der Enthaltungen angeblich grösser war als jene der Befürworter.

Hess findet, ein solcher Absturz wäre unschön. «Das Gesetz braucht es, damit sich alle Versicherer an die gleichen Regeln halten.» Die Gefahr eines Absturzes sei indes real. Die Branchenvereinbarung wäre in der Folge weiterhin freiwillig. Wodurch auch das Risiko wächst, dass angesichts der Ungleichbehandlung einzelne Krankenkassen wieder aussteigen. Für die Versicherten hingegen würde dies bedeuten, dass die Telefonakquise weiterhin als lukratives Geschäftsmodell betrieben würde. Und das Telefon im Herbst wieder häufiger klingelt.