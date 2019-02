Das Kässeli der Krankenversicherer ist üppig gefüllt. 2017 finanzierten sie medizinische Leistungen im Umfang von 32,2 Milliarden Franken alleine aus der obligatorischen Grundversicherung. Das weckt Begehrlichkeiten unter den verschiedenen Berufsgruppen. Pflegefachleute, Physiotherapeuten, Apotheker und Psychologen wollen selbst über die Krankenkasse abrechnen können und nicht erst auf eine Anordnung des Arztes warten.

Der Pflegeverband ist mit seiner Forderung am weitesten fortgeschritten. Nachdem er auf parlamentarischem Weg gescheitert war, sammelte er in acht Monaten 120'000 Unterschriften für eine Volksinitiative. Der Bundesrat lehnt diese zwar ab. Die nationalrätliche Gesundheitskommission sieht aber Handlungsbedarf, wie sie vergangene Woche mitteilte. Sie entwirft derzeit einen indirekten Gegenvorschlag, der wesentliche Forderungen der Initiative aufnimmt. Insbesondere sollen «gut ausgebildete Pflegefachpersonen in eigener Verantwortung spezifische Pflegeleistungen erbringen können». Diese Leistungen seien «angemessen» abzugelten. Mit 16 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung legte die Kommission einen stabilen Grundstein für eine Änderung. Der Honigtopf könnte also bald geöffnet werden.