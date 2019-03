Nachdem der Ständerat gestern einen Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungs-Initiative knapp abgelehnt hatte, folgten die Schuldzuweisungen. Der Verband Swissholdings, der die Interessen der multinationalen Schweizer Unternehmen vertritt, warf den Initianten mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Das Initiativkomitee wiederum beschuldigte die «Konzernlobby», sie habe einen Gegenvorschlag von Anfang an blockiert. Der CSP-Nationalrat Karl Vogler (OW), der den Gegenentwurf zusammen mit SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt (ZH) ausgearbeitet hatte, meinte nach dem Entscheid: «Das Lobbying der Wirtschaft in den letzten Tagen war enorm und man hat nichts unversucht gelassen, den Gegenvorschlag schlechtzureden.»

Es ist nun am Nationalrat, zu entscheiden, ob er an einem indirekten Gegenvorschlag festhalten will. Hans-Ueli Vogt sagt: «Ich gehe davon aus, dass das Projekt eines Gegenvorschlags gestorben ist.» Tatsächlich scheint es unmöglich, sowohl die Initianten als auch die Wirtschaft zufriedenzustellen. Die Konzernverantwortungs-Initiative dürfte vors Volk kommen.