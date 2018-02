1. Tritt Susanne Ruoff wegen der Postautoaffäre zurück?

Vorläufig nicht. In einem langen Interview im «SonntagsBlick» sagte die Konzernchefin: «Ich trete nicht zurück. Ich will Klarheit schaffen.»

2. Hat Sie das gemacht? Wann hat Ruoff von den Buchhaltungstricks bei Postauto erfahren?

Ruoff hält weiterhin fest, dass sie erst im November 2017 durch den Direktor des Bundesamtes für Verkehr, Peter Füglistaler, von der unrechtmässigen Buchungspraxis erfahren habe. Sie habe sofort eine Task-Force gebildet, um die Sache lückenlos aufzuklären.

3. Und was ist mit der Aktennotiz aus dem Jahr 2013, wo von «Quersubventionierungen zulasten des öffentlich finanzierten Geschäfts» die Rede ist und die auch an Ruoff adressiert war?

Ruoff stellt sich auf den Standpunkt, dass in diesem Dokument von der internen Revisionsstelle nicht von «unrechtmässigen Buchungen» die Rede ist. Damit will sie wohl suggerieren, dass sie die «illegalen Machenschaften» nicht erkennen konnte. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass in der Aktennotiz auch steht, dass die Postauto AG zusammen mit dem Managementbereich Finanzen und der Konzernleitung eine Lösung suche und sie in Kontakt mit dem Regulator und KPMG sei.

4. Was sagt Ruoff zum Vorwurf, dass die Konzernleitung an einer Sitzung 2013 Möglichkeiten diskutiert habe, wie sie Gewinne verstecken könne?

Ruoff sagte: «Wir haben getan, was jedes Unternehmen tut: Es überlegt, wie und wo Gewinne anfallen können und wie man diese verwendet.» Für Nationalrat Thierry Burkart (FDP/AG) ist dies eine Kernaussage des Interviews: «Im regionalen Personenverkehr dürfen von Gesetzes wegen keine Gewinne gemacht werden. Die Konzernleitung müsste sich der Illegalität bewusst gewesen sein.»

5. Was ist für Ruoff der Kern des Problems?

Die Konzernchefin unterscheidet zwischen den Buchhaltungstricks – sie selbst spricht von «illegalen Machenschaften» – und dem Zielkonflikt, dass Postauto auf subventionierten Linien keine Gewinne schreiben darf, aber Erträge braucht, um sich weiterzuentwickeln und Geld zu investieren. Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs würden schon lange die Möglichkeit verlangen, in allen Bereichen einen angemessenen Gewinn erzielen zu können. Sie macht auch deutlich, dass sie als Konzernchefin 80 Konzerngesellschaften führe und dass sie vom Postauto-CEO erwartet habe, dass er diese Probleme löse.