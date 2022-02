Kommentar zum Frauen-Rabatt in Genf Zuerst kommt das Essen, dann das Museum Das Stadtgenfer Parlament hat beschlossen, allen Frauen eine Vergünstigung von 20 Prozent bei Freizeitangeboten zu gewähren. Das städtische Budget hätte man für bessere Massnahmen einsetzen können statt für Symbolik. Nina Fargahi Drucken Teilen

Schlange stehen für einen Sack Reis. Genf am 2. Mai 2020.

Alle Genferinnen sollen Rabatt erhalten für städtische Kultur- und Sportveranstaltungen. Das hat das Stadtgenfer Parlament entschieden. Es geht darum, die Lohnungleichheit sichtbar zu machen. Weil Frauen hierzulande noch immer deutlich weniger verdienen als Männer, sollen sie zumindest etwas günstiger ein Konzert besuchen dürfen. 20 Prozent Rabatt für alle Genferinnen, das ist nur vermeintlich eine gute Nachricht.

Hier wurden Kausalität und Korrelation verwechselt. Nur weil frau eine Frau ist, ist sie nicht zwingend arm. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, als Frau arm zu sein. Aber das ist ein gewichtiger Unterschied. Denn wie erklärt man etwa einem mittellosen Studenten, dass er den vollen Preis bezahlen muss, während seine Professorin vergünstigt in die Badi gehen kann, auch wenn sie weniger verdient als ihr männlicher Kollege? Das ist der springende Punkt. Armut korreliert mit Geschlecht, aber auch mit Migrationshintergrund, Aufenthaltsstatus, Familienverhältnissen, Ausbildung etc. Welch grosses Problem Armut ist, hat sich in der Coronapandemie gezeigt: Auch in Genf standen viele Menschen stundenlang Schlange für Grundnahrungsmittel.

Dem Genfer Parlament ging es zwar nicht um Armutsbekämpfung, sondern um Symbolik. Das städtische Budget hätte man aber auch anders belasten können. Ein wirklich schönes Symbol gegen Diskriminierung wäre gewesen, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht fürs Essen in der klirrenden Kälte anstehen müssen. Denn in diesen Schlangen stehen eben viele Frauen. Diese gehen selbst vergünstigt nicht ins Museum, solange das Geld nicht einmal für das Essen ausreicht. Erst das Essen, dann das Museum.