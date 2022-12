Kommentar AHV-Reform: Neben den Lügen bleibt wenig Substanz Die Gewerkschaften und die SP haben sich auf die AHV-Vorlage eingeschossen. Sie bekämpfen sie mit zweifelhaften Mitteln. Dabei gibt es guten Grund, ihr zuzustimmen: Die Reform stärkt die Solidarität und damit auch den Rückhalt des Vorsorgewerks. Anna Wanner Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die Nein-Kampagne hat die Grenzen der Redlichkeit überschritten. Alex Spichale

Rentenalter 67! Die AHV ist kerngesund! Rentenklau bei den Frauen! Die AHV-Kampagne der Gewerkschaften und der SP hat die Grenzen der Redlichkeit längst überschritten. Keine der Kernaussagen ist wahr. Soll man sich darüber aufregen? Oder soll man es als Ausdruck höchster Nervosität abtun? Wenn die Gegner zur Lüge greifen müssen, liegen offensichtlich keine gescheiteren Argumente vor.

Nüchtern betrachtet, gibt es nur einen einzigen halbwegs verständlichen Grund, gegen die AHV-Vorlage zu stimmen: Frauen müssen künftig ein Jahr länger arbeiten, sie müssen ein Opfer bringen. Das kann als Nachteil ausgelegt werden. Diese Bewertung missachtet, dass Frauen heute übermässig profitieren. Gegenüber den Männern haben sie im AHV-System einen Vorteil, der sich nicht mehr rechtfertigen lässt.

Denn die Frauen beziehen aktuell fünf Jahre länger Rente, zahlen aber deutlich weniger ein. 2019 kamen rund 34 Prozent der AHV-Beiträge von Frauen, die Männer finanzierten die restlichen 66 Prozent. Und trotzdem liegt die monatliche AHV-Rente der Frauen im Schnitt bei 1886 Franken pro Monat und damit höher als jene der Männer mit 1863 Franken.

Absurd, dass Gleichstellung der Geschlechter nur in eine Richtung gehen soll

Das zeigt: Das System AHV funktioniert. Frauen und Männer sollen die gleiche Rente erhalten. Im Unterschied zur Beruflichen Vorsorge spielt die Erwerbsbiografie bei der AHV eine untergeordnete Rolle: Ausfälle wegen Mutterschaft, Teilzeitpensen oder Scheidungen können aufgefangen werden.

Die verbesserten Frauenrenten sind dem Kampf der Linken zu verdanken. Sie haben vor zwanzig Jahren durchgesetzt, dass Kinderbetreuung an die AHV angerechnet wird und dass jede Frau eine Rente erhalten soll, unabhängig vom Zivilstand. Dass die Gleichstellung der Geschlechter nur in eine Richtung gehen soll, dass sie also nur dann fair ist, wenn die Frauen profitieren, ist vor diesem Hintergrund absurd.

Die Gleichstellung im System AHV ist erreicht. Darum sind Verbesserungen auch schwer zu rechtfertigen: Sie schaffen neue Ungerechtigkeiten. Weil die älteren Erwerbstätigen von der Reform sehr direkt betroffen sind, hat das Parlament entschieden, das steigende Rentenalter mit einem Rentenzustupf zu kompensieren.

Alle Frauen, die heute 53 Jahre oder älter sind (bis Jahrgang 1969), erhalten einen Ausgleich fürs längere Arbeiten: Je nach Einkommen und Zeitpunkt der Pensionierung erhalten sie zwischen 13 und 160 Franken pro Monat zusätzlich zu ihrer AHV-Rente - bis ans Lebensende.

Finanzielle Schieflage des wichtigsten Sozialwerks der Schweiz

Es ist nicht wahr, dass den Frauen mit der Reform die Rente gekürzt wird. Sie müssten aber gleich lang arbeiten wie die Männer - und entsprechend auch länger einzahlen. Sie erhalten dafür aber länger Lohn, eine höhere Pensionskassenrente und den AHV-Zustupf.

Ähnlich verlogen ist die Warnung vor Rentenalter 67, wir stimmen frühestens in zwei Jahren darüber ab. Um was geht es also? Der Grund für die Reform ist die finanzielle Schieflage des wichtigsten Sozialwerks der Schweiz. In den nächsten zehn Jahren steigt die Zahl der Rentnerinnen und Rentner derart, dass die Ausgaben der AHV von 48 auf 63 Milliarden Franken pro Jahr wachsen. Die Lebenserwartung steigt, vor allem aber gehen die geburtenstarken Babyboom-Jahrgänge in Pension (1955-1970).

Die AHV-Kasse wird ab 2025 mehr für Renten ausgeben, als sie über Bundes- und Mehrwertsteuer sowie über Lohnbeiträge einnimmt. Die Finanzierungslücke reisst ab 2030 immer stärker auf. Das Bundesamt für Sozialversicherungen rechnet in zehn Jahren mit einem Defizit von 4,7 Milliarden Franken. Kumuliert wächst das AHV-Defizit bis 2032 auf 16 Milliarden - ohne die Reform.

Die Reform stärkt die Solidarität zwischen Generationen und Geschlechtern

Wenn also die AHV in naher Zukunft mit der gewohnten Selbstverständlichkeit jeden Monat 2,5 Millionen Renten und mehr auszahlen soll, dann ist eine Zusatzfinanzierung dringend nötig. Ja, die Frauen leisten einen Beitrag - aber sie leisten nicht mehr als die Männer. Die grössere Finanzspritze an die AHV kommt sowieso über die Mehrwertsteuer, die von 7,7 auf 8,1 Prozent erhöht werden soll. Rund 1,5 Milliarden Franken fliessen dadurch jährlich in die AHV. Insofern tragen alle - auch Rentnerinnen und Rentner - zu einer stabileren Vorsorge bei.

Die Reform stärkt die Solidarität zwischen Generationen und Geschlechtern - und erhöht damit den Rückhalt für die Umverteilungsmaschine AHV: Zwar finanzieren hauptsächlich immer noch die Männer den Frauen, die Jungen den Alten und die Reichen den Armen die Renten. Die Reform sorgt aber für einen kleinen Ausgleich. Und das ist gut so.