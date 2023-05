KOMMENTAR Warum ein Ja zum Klimaschutz im Juni den Grünen schaden wird Umfragen zeigen eine hohe Zustimmung zum Klimaschutz-Gesetz. Für die ökologisch ausgerichteten Parteien dürfte ein Ja zur Vorlage aber keinen Schub für die Wahlen vom Herbst bringen. Im Gegenteil. Francesco Benini Drucken Teilen

Schwindendes Momentum: Ständerätin Lisa Mazzone, Nationalrätin Aline Trede und Parteipräsident Balthasar Glättli von den Grünen. Bild: Peter Schneider / Keystone

In fünf Monaten wählen die Schweizerinnen und Schweizer ein neues Parlament. Was wird aus der grünen Welle, die 2019 das Land erfasste? Das ist eine der wichtigsten Fragen, auf die man am 22. Oktober eine Antwort erhält.

Vor vier Jahren kam es in der Wählerstärke der Parteien zu Verschiebungen, wie sie in der Schweiz selten sind: Die Grünen legten um 6,1 Prozentpunkte zu und wurden zur viertstärksten politischen Kraft. Die Grünliberalen steigerten sich um 3,2 Prozentpunkte. Begünstigt vom Dürresommer 2018 und der Klimabewegung junger Menschen, gewannen die ökologisch ausgerichteten Parteien dreissig zusätzliche Sitze in den beiden Kammern des Bundesparlaments.

Noch vor den Wahlen befinden die Stimmberechtigten über das sogenannte Klimaschutz-Gesetz. Umfragen zeigen hohe Zustimmungswerte. Nach der Zurückweisung des CO 2 -Gesetzes im Jahr 2021 könne man nun nicht erneut Nein sagen – diese Meinung ist oft zu hören. Zumal die Vorlage keine neuen Abgaben vorsieht. Festgeschrieben ist hingegen ein ambitioniertes Ziel: Die Schweiz soll bis 2050 klimaneutral werden. Dazu braucht es auch Massnahmen, die das Parlament in einem neuen C0 2 -Gesetz erst noch zu definieren hat. Trotzdem: Die Grünen bezeichnen das Klimaschutz-Gesetz, über das am 18. Juni entschieden wird, als «Meilenstein für die Schweizer Klimapolitik».

Das führt zur Frage: Wenn das Stimmvolk die Vorlage annimmt – wozu braucht es dann die grünen Parteien noch? Die Schweiz würde sich auf den Weg machen hin zu Netto-Null-Emissionen. Kommt hinzu: Einzelne Kantone und Städte wollen die Klimaneutralität nicht 2050, sondern schon zehn Jahre früher erreichen. Ein Erfolg im Juni könnte für Grüne und Grünliberale zum Problem werden. Ihr Momentum schwand in den kantonalen Wahlen des vergangenen Jahres bereits. Wenn Wählerinnen und Wähler finden, dass sie ihre umweltpolitische Pflicht erfüllt haben, gewinnen andere Themen an Gewicht. Die ökologischen Parteien müssten dann auf einen heissen Sommer hoffen. Danach sieht es aber nicht aus. Es ist kühl. Und zurzeit fällt nicht zu wenig Regen, sondern zu viel.