Kommentar Umstrittener Auftritt von Kosovos Regierungschef bei der SP: Teil einer eigentlichen Erfolgsstory Vor den Wahlen im Herbst buhlen mehrere Parteien um die Stimmen der albanischstämmigen Bevölkerung in der Schweiz, vor allem die SP. Jetzt soll sogar Kosovos Regierungschef Albin Kurti die Werbetrommel für die Genossen rühren. Das ist ein gutes Zeichen. Jürg Ackermann Drucken Teilen

Kosovos Regierungschef Albin Kurti soll zusammen mit SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in Zürich auftreten. Bild: Franc Zhurda / AP

Es gibt wohl keine Einwanderergruppe, deren Image sich in den letzten Jahren so zum Positiven verändert hat wie bei den Secondos aus dem Kosovo. Den Anfang machten die Fussballer. Ohne Xhaka, Shaqiri oder Behrami hätte es manchen Höhenflug der Schweizer Nati nicht gegeben. Dann kam die Musik. Viele neue Schweizer Pop-Stars wie EAZ oder Loredana haben albanische Wurzeln. Und nun die Politik: Im Frühling schaffte es die Luzernerin Ylfete Fanaj als erste Politikerin mit kosovarischer Abstammung in eine Kantonsregierung.

Kein Wunder buhlen vor den Wahlen im Herbst mehrere Parteien um die Stimmen der kosovarischen Diaspora, vor allem die SP. Nun soll gar Kosovos Regierungschef Albin Kurti die Werbetrommel für die Genossen rühren. Die anderen Parteien sind empört, doch diese Aufregung ist kaum nachvollziehbar. Zumal es ohnehin fraglich ist, wie viele Kosovo-Secondos mit ihrem zuweilen stark traditionell geprägten Familienbild SP wählen.

Jürg Ackermann Bild: Arthur Gamsa

Wichtig ist etwas anderes: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Wahlbeteiligung der albanischstämmigen Bevölkerung sehr tief ist, viel schlechter als bei anderen Secondos. Wenn solche Auftritte wie von Kurti dazu beitragen, diese Stimmbeteiligung, das Interesse an der Schweizer Politik zu heben - umso besser. Wer wählen geht, zeigt, dass er die neue Heimat mitgestalten will. Eine bessere Form von Integration gibt es kaum. Sie wäre ein weiterer Schritt zu einer eigentlichen Erfolgsstory.