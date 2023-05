Kommentar Spitalhygiene: Gruselbericht lässt aufhorchen Um die Hygiene ist es an den hiesigen Spitalern nicht gut bestellt, wie ein Bericht von Swissmedic zeigt. Gut hält nun die Heilmittelbehörde den Finger drauf. Anna Wanner Drucken Teilen

Das Kantonsspital Nidwalden hat ein Labor fuer PCR-Tests mit neuen PCR - Testgeraet aufgeruestet - Schnelltests sind damit fast nicht mehr noetig. (Bild: Patrick Huerlimann, Stans, 16. November 2020) Bild: Patrick Huerlimann

Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz gilt gemeinhin als gut. Und es stimmt: In kaum einem anderen Land gibt es derart viele gut qualifizierte Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonen, in kaum einem anderen Land ist die Infrastruktur so modern und sind die Spitäler ausgestattet mit den neuesten Geräten. Und in kaum einem anderen Land erhält ein Patient schneller einen Operationstermin.

Doch bei der Qualität hapert es, das ist nicht neu. So sind beispielsweise ungewollte Infektionen schon länger ein bekanntes Problem an den Spitälern. Genau in diese Wunde sticht nun auch der Bericht der Heilmittelbehörde Swissmedic: In 93 Prozent der inspizierten Spitäler ist die Hygiene mangelhaft.

Die Zahlen sind gruselig: In der Hälfte der untersuchten 35 Spitäler fehlt es an einem korrekten Reinigungs- und Desinfektionsprozess sowie bei den Funktionskontrollen. In zwei von drei Spitälern sind die Instrumente nicht richtig verpackt, in 57 Prozent der Fälle nicht korrekt gelagert. Das ist darum gravierend, weil mit den verunreinigten Instrumenten wieder Patientinnen und Patienten behandelt werden.

Schlecht steht es auch um die Wartung lebenswichtiger Geräte und Maschinen sowie um ein funktionierendes Fehlermanagement. Gut hält hier die Swissmedic den Finger drauf: Die Schweizer Spitäler können das besser.