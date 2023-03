Asylstreit Kanton sagt im Fall Windisch nur die halbe Wahrheit: Eigentümer will Gebäude abreissen – und die Asylunterkunft ist schon seit Monaten geplant

«Es geht um eine reguläre Anmietung zweier Altliegenschaften, deren Sanierung in nächster Zeit bevorsteht.» So äusserte sich der Kanton zum Rauswurf von 49 Mieterinnen und Mietern in Windisch, um Platz für Asylsuchende zu schaffen. Nun zeigen Recherchen der AZ: Das stimmt so nicht.