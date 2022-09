Kommentar Kaufkraft stärken: Die Schweiz sollte endlich Nägel mit Köpfen machen Die Teuerung trifft vor allem Haushalte an der Armutsgrenze. Viele von ihnen sind angesichts der steigenden Preise auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Politik sollte nun vorwärtsmachen und zielgerichtet für Entlastung sorgen. Chiara Stäheli Drucken Teilen

Überall steigen die Preise. Keystone

Die Krankenkassenprämien steigen, die Stromkosten schiessen in die Höhe und auch die Preise für Lebensmittel kennen nur eine Richtung – nach oben. Zwar dürfte diese Entwicklung für Haushalte, welche mit ihrem Einkommen bis anhin mühelos Geld auf die Seite legen konnten, kein grosses Problem sein. Doch die grosse Gruppe der einkommensschwachen Haushalte trifft die Inflation besonders stark. All jene, die schon jetzt jeden Franken umdrehen müssen, können die Folgen der Teuerung am schlechtesten abfedern.

Während Deutschland, Frankreich und Schweden schon vor Wochen reagiert und milliardenschwere Entlastungspakete geschnürt haben, verhallten hierzulande warnende Stimmen ziemlich schnell. Das erklärt denn auch, weshalb von konkreter Hilfe noch immer jede Spur fehlt. Das mag damit zusammenhängen, dass die Schweizer Politik über den Sommer weitgehend ruht. Doch als Entschuldigung gilt das nicht.

Im Parlament sind Vorstösse hängig

Umso erfreulicher ist, dass zumindest SP und Mitte im Parlament bereits tätig geworden sind und mehrere Vorstösse eingereicht haben, die in der am Montag beginnenden Herbstsession beraten werden. Die Sozialdemokraten wollen den Bundesbeitrag an die Prämienverbilligungen erhöhen, die Mitte plädiert für einen Teuerungsausgleich bei den Renten. Es sind zwei Vorschläge, die auf bewährten, solidarischen Systemen basieren und folglich rasch umsetzbar wären.

Doch der Widerstand ist gross. So findet etwa der Bundesrat, dass die Inflation im Vergleich mit anderen Ländern «moderat» und Entlastungspakete deshalb nicht notwendig seien, wie er in seinen offiziellen Stellungnahmen zu den Vorstössen schreibt. Er sehe «keinen Bedarf für dringende Massnahmen». Und angesichts des strapazierten Bundesbudgets lägen zusätzliche Ausgaben sowieso nicht drin.

Für viele Erwerbstätige ist schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb der Staat während der Pandemie Unmengen von Geld für die Unternehmen bereitstellte, jetzt den Stromkonzernen unter die Arme greift, aber für die Menschen im Land keinen Rappen übrig hat. Es ist völlig verständlich, wenn sie sich dagegen wehren.