Kommentar (Fast) alle Parteien halten sich zurück Bundeskanzler Walter Thurnherr tritt zurück. Bislang hat nur die SVP einen klaren Anspruch auf die Position angemeldet.

Mit dem Rücktritt von Bundeskanzler Walter Thurnherr eröffnen sich für die Bundesratswahlen im Dezember neue parteipolitische Spielräume. Zwar ist der Bundeskanzler der Stabschef der Landesregierung. Doch wie Thurnherr gezeigt hat, kann man das Amt durchaus politisch verstehen. Umgangssprachlich spricht man denn auch vom achten Bundesrat.

Gleichzeitig ist das Amt so etwas wie ein Trostpreis. Dass die Mitte-Partei zwei Mal in Folge den Posten besetzte, sollte ihr darüber hinweghelfen, dass sie 2003 ihren zweiten Bundesratssitz an die SVP verloren hat.

Bislang hat nur die SVP einen klaren Anspruch auf den Posten angemeldet. Die grösste Partei des Landes ist die einzige, deren Zweiervertretung im Bundesrat unbestritten ist. Sie hat also nichts zu verlieren. Für FDP und SP ist die Sache diffiziler. Nach dem Erstarken von Grünen und GLP 2019 wackelt ihr zweiter Bundesratssitz.

Die Grünen wiederum aspirierten in der Vergangenheit zwar auf den Posten als Eintrittsbillett in das Bundesratszimmer, doch wenn sie ihre Regierungsambitionen ernsthaft verfolgen, können sie sich jetzt nicht mit dem Kanzlerjob zufriedengeben.

Bleibt die GLP. Für sie ist ein Sitz im Bundesrat noch in weiter Ferne. Sie stellt aber bereits einen Vizekanzler – in der Vergangenheit war dies ein gutes Sprungbrett für den Job des Bundeskanzlers.