Kommentar Die Schweiz stellt sich der Klima-Verantwortung – doch sie steht am Anfang eines langen Weges Mit der Abstimmung über das Klimaschutzgesetz hat die Schweiz eine Blockade gelöst und gleichzeitig den Handlungsspielraum für künftige Vorlagen ausgelotet. Benjamin Rosch

Der Weg bis 2050 ist noch weit – grosse Verzögerungen auf dem Weg zu Netto-Null kann sich die Schweiz nicht leisten. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Acht Prozent. Seit Sonntag ist bekannt, wie gross der Spielraum im Schweizer Klimaschutz ist. Das Klimaschutzgesetz ist ein wichtiges Gesetz, weil es der Schweiz hilft, ihre Ziele gegen die Erderwärmung einzuhalten.

Es ist aber auch ein zahmes Gesetz: Zahlreiche Kantone kennen griffigere Massnahmen als ein staatliches Subventionsprogramm für Hausbesitzer und ein zu definierendes Innovationsprogramm für die Wirtschaft. Wer dazu Ja sagte, sagt vielleicht auch zu härteren Einschnitten Ja. Vielleicht. Wer dazu Nein sagte, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Nein sagen zu allen anderen Wegen, der Klimakrise zu begegnen.

Das Fuder nicht überladen, mahnte deshalb stets die ehemalige Energieministerin Simonetta Sommaruga, gebrannt von einer verlorenen Abstimmung um ein neues CO 2 -Gesetz. Die Parole hat ihr Nachfolger Albert Rösti vom anderen politischen Ufer telquel übernommen: Das Parlament hat sie bereits beim Windexpress gehört und beim Mantelerlass Strom, der den Ausbau der Erneuerbaren regeln soll. Es bleibt auch in Zukunft das Mantra der Überlegten. Für fast jede Vorlage rund um die Energiewende droht hüben wie drüben das Referendum.

Die acht Prozent sind damit gleichbedeutend mit dem Spielraum für zukünftige Gesetzesentwürfe in der Klimapolitik. Das ist gut, so lässt sich das Risiko besser kalkulieren. Denn jedes Nein kommt einer Verzögerung gleich, die sich die Schweiz nicht leisten sollte. Keine Frage: Auch heute wäre ein Nein für den Klimaschutz schlimmer gewesen, als es das Ja dafür wert ist.

SVP in der Opposition: Das muss den anderen Parteien zu denken geben

Wer hingegen darauf hofft, die SVP kehre von ihrer Oppositionsrolle ab, dürfte sich bald getäuscht sehen. Keine Partei kann ihr Profil in der Klimapolitik besser schärfen als die Volkspartei. Für die heutigen 42 Prozent Nein-Anteil waren kaum inhaltliche Argumente und keine echten Partner notwendig – das muss den anderen Parteien zu denken geben.

Dennoch überwiegt heute ein Gefühl der Zuversicht. Die Schweiz hat Ja gesagt zu einem Ende der fossilen Energieträger und den Preis dafür kollektiv geschultert, mit Subventionen durch Steuergeld. Dass sie vorerst einen Weg einschlägt ohne Verbote und Abgaben, kann man auch als das Übernehmen der Eigenverantwortung interpretieren. Die Schweiz ist keine verdrossene Gerontokratie, denn heute haben auch viele Ja gesagt zu einer Zukunft, die sie selber kaum erleben werden. Das zeugt von Weitsicht.

Klar ist: Es braucht mehr Strom aus erneuerbaren Energien

Was daraus folgt, ist allerdings klar: Es braucht mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen. All die Bauernhäuser mit Sonnenkollektoren, all die Stadtwohnungen mit Wärmepumpen beweisen, dass die Aufbruchstimmung im Kleinen längst entfacht ist. Was nun noch fehlt, ist die Bereitschaft im Grossen: mehr Staudämme, mehr Solarfelder, mehr Windräder für ein Land, das sich aus dem fossilen Zeitalter freistrampelt.

Die Schweiz testet gerade, ob die direkte Demokratie zur Behandlung einer globalen Krise taugt, die sich stetig akzeleriert: Wüsten in Spanien, Waldbrände in Kanada, wärmere Weltmeere überall. Nach der aktuellen Abstimmung lässt sich sagen: Die Schweiz wird die Grösse ihrer Schritte dagegen auch künftig genau abschätzen müssen - aber sie kann es schaffen.