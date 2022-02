KOMMENTAR Die Aussenpolitische Kommission des Bundesparlaments kann man auflösen Sie sorgt wiederholt für Peinlichkeiten und hat keine richtigen Aufgaben. Die Aussenpolitische Kommission braucht es nicht. Francesco Benini Drucken Teilen

Gibt Russland recht: Nationalrat Franz Grüter, der Präsident der Aussenpolitischen Kommission. Anthony Anex / KEYSTONE

Russland bricht das Völkerrecht, schickt Truppen in einen souveränen Staat – und der Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, Franz Grüter (SVP), erklärt, die Krise sei nur zu lösen, wenn der Westen die wichtigste Forderung Russlands akzeptiere.

Es ist nicht die erste Peinlichkeit, die sich die Aussenpolitische Kommission leistet. Nachdem der Bundesrat 2021 die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen beendete, zweifelten Mitglieder der Kommission allen Ernstes die Rechtmässigkeit des Entscheides an.

Dabei steht in der Bundesverfassung, dass die Regierung für die Aussenbeziehungen der Schweiz zuständig sei. Das ist auch der Grund, warum die Kommission nichts Richtiges zu tun hat. Sie berät den Rahmenkredit über die Entwicklungszusammenarbeit, behandelt aber keine Gesetzesvorlagen.

In der Kommission kommen Politikerinnen und Politiker zusammen, die sich für Aussenbelange interessieren – aber es gebricht ihnen zuweilen an den erforderlichen Kenntnissen. Sie kompensieren das Defizit mit langen Reden und ausgedehnten Reisen. Es fällt auf, dass die Meinungen der Parlamentarier in den eigenen Fraktionen oft schlecht abgestützt sind. Die Aussenpolitische Kommission ist ein Hors-Sol-Gremium. Man kann sie auflösen. Der Schweiz würde nichts fehlen ohne diese Gruppe. Dem Land bliebe im Gegenteil die eine oder andere Peinlichkeit erspart.