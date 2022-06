Kommentar Die Aufklärungsbroschüre «Hey You» ist übergriffig und nicht altersgerecht Lecktücher und Anal Plugs: Eine mit Bundesgeldern mitfinanzierte Aufklärungsbroschüre enthält explizite Sextipps bereits für 12-Jährige. Das entspricht nicht der Lebenswelt der Kinder. Kari Kälin Drucken Teilen

Geheimnisvolle, romantische Welt: Verliebte Jugendliche. Bild: Keystone

Niemandem käme es in den Sinn, in Mathematik 12- bis 18-jährigen Kindern die gleichen Inhalte zu unterrichten. Differenzialrechnungen für Primarschüler? Eher nicht.

Ausgerechnet in der Sexualaufklärung schlägt die Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz, all diese Jahrgänge über einen Leisten. In der Aufklärungsbroschüre «Hey You» erfahren 12-Jährige, wie man Lecktücher verwendet, was Anal Plugs und Dildos sind. Die Autoren fragen die teilweise minderjährigen Leser zum Thema Pornos: «Vielleicht hast du etwas gesehen, das dir Lust bereitet?» Wenigstens findet sich der Hinweis, dass das Zeigen von Pornos an unter 16-Jährige verboten ist.

Sicher, «Hey You» enthält viele wertvolle Hinweise rund um das Thema Sexualität. Aber die brachiale Art, mit der Minderjährige in eine geheimnisvolle und auch romantische Welt herangeführt werden, ist nicht altersgerecht. Sind Lecktücher, Anal Plugs und Dildos wirklich Teil der Lebenswelt von 12-Jährigen? Was sollen sie damit anfangen? Sich fragen, ob sie normal sind, wenn sie diese Sexutensilien nicht kennen? Sich unter Druck gesetzt fühlen, bald erste Erfahrungen machen zu müssen? Es ist übergriffig, Schulkinder, die notabene im Schutzalter sind, ungefragt mit Lebensrealitäten Erwachsener zu behelligen.

Es steht ausser Zweifel, dass Sexualpädagogik an die Volksschule gehört. Es muss sichergestellt sein, dass alle Kinder und Jugendlichen mit dem Thema vertraut werden, dass sie ihren Körper kennen, dass sie auch im Stande sind, Grenzüberschreitungen und Missbraucht als solchen zu erkennen. Braucht es dafür wirklich Anleitungen, wie man mit Sexspielzeugen hantieren muss? Ganz sicher nicht.