KOMMENTAR Alain Berset braucht ein neues Feld Er lässt durchblicken, dass er auch nach zwölf Amtsjahren weiter Bundesrat bleiben will. Das ergibt aber nur Sinn, wenn Alain Berset das Departement wechseln kann. Francesco Benini

Auf ausgetrampelten Pfaden: Bundesrat Alain Berset. Bild: Marcel Bieri/Keystone

Alain Berset stellt sich im Dezember zur Wiederwahl als Bundesrat. Die Nachricht wurde nach einem Interview verbreitet, das der Magistrat diese Woche dem Schweizer Fernsehen gegeben hatte. In diesem Gespräch reagierte Berset auf eine Suggestivfrage. Das will nicht viel heissen. Ob er wirklich Bundesrat bleiben will, sieht man erst Ende Jahr.

Berset ist zwar das jüngste Mitglied der Landesregierung, aber er bekleidet das Amt am längsten – seit bald zwölf Jahren. Das Problem ist, dass der Sozialdemokrat in zwei seiner wichtigsten Dossiers nicht mehr vorankommt: Die Gesundheitskosten steigen ungebremst. Die Interessengruppen schaffen es, jede wirksame Reform zu verhindern. Und in der Altersvorsorge ist Berset Opfer der eigenen Ideologie: Die stark gestiegene durchschnittliche Lebenserwartung macht eine Erhöhung des Rentenalters unabdingbar. Berset versucht stattdessen, mit höheren Lohnabzügen und Mehrwertsteuern immer noch mehr Geld in das System zu pumpen.

Ein Verbleib im Bundesrat ergibt nur Sinn, wenn Berset das Departement wechseln und sich neuen Fragen annehmen kann. Genau dies hat der Gesamtbundesrat aber vor einem halben Jahr verhindert. Es war Ausdruck bürgerlicher Machtpolitik – hing aber auch damit zusammen, dass in der Regierung der Unmut über die Indiskretionen aus Bersets Departement verbreitet war.

Bleibt der Freiburger in der Exekutive, muss er hoffen, dass sich nach dem Rücktritt eines Amtskollegen doch noch eine Tür in ein anderes Ministerium öffnet. Auf den ausgetrampelten Pfaden im Innendepartement zu verharren, bringt Alain Berset hingegen nicht viel. Und dem Land auch nicht.