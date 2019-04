Wohin treibt es die SVP in der Klimapolitik? Gewinnen die grün angehauchten Biobauern die Oberhand - oder doch die Hardliner, welche die Klimabewegung entschieden bekämpfen wollen?

Eine klare Duftmarke hat der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel in der NZZ vom Donnerstag gesetzt. In einem Feuerwerk ideologischer Kampfbegriffe machte er klar, dass er keinen Millimeter auf die Klimabewegung zugehen will.

Köppel greift Klimabewegung frontal an

Der «Weltwoche»-Verleger und Ständeratskandidat wittert im Interview wahlweise eine «Umweltdiktatur», eine «rot-grüne Klimakolchose» oder eine «rot-grüne Planwirtschaft». Köppel warnt: